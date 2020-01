Eveniment

Primăria Municipiului Vatra Dornei a anunțat perioada de desfășurare a ediției de anul acesta a „Serbărilor Zăpezii”. Potrivit primarului din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, ediția de anul acesta va avea loc la mijlocul lunii februarie, între 14 și 16 februarie.

„După o ediție reușită a etapei de Cupă mondială la sanie pe pistă naturală, cu bucurie pregătim cea de-a XXXVI-a ediție a <Serbărilor Zăpezii>, unul dintre cele mai longevive şi cunoscute evenimente de acest tip, la nivel naţional, din sezonul de iarnă! Anul acesta îi așteptăm pe toți cei care vor să se bucure de <Serbări> între 14 și 16 februarie la Dorna. Avem un program care să fie pe placul tuturor, de la formații ce sunt în vogă din anii 2000 până la îndrăgiți soliști de folclor și nu numai! Ne mândrim și la această ediție cu talentele locale. Vă așteptăm în număr cât mai mare la Vatra Dornei, la <Serbările Zăpezii>!” ne-a mărturisit edilul stațiunii.

În debutul ediției din acest an, pe Pârtia de Schi Veverița va avea loc şi tradiţionalul Concurs de Schi Alpin, adresat tuturor categoriilor de vârstă, organizat în parteneriat cu Clubul Sportiv Şcolar, Clubul Sporturilor de Iarnă şi Clubul Copiilor.

„Anul acesta pregătim și un concurs de schi, vrem să angrenăm cât mai mulți pasionați ai sporturilor de iarnă, vom avea și o categorie dedicată snowboard-ului, iar la schi vom premia schiorii pe 12-13 categorii de vârstă. Premiile vor fi importante și sperăm să avem și zăpadă pe măsura așteptărilor nostre”, a completat și viceprimarul Marius Rîpan.

Primele trupe anunțate sunt N&D și Dj Project. „Nu cred că există vreun român cu vârsta de minim 12 ani care să nu fi auzit măcar o singură dată nemuritorul <Vino la mine!>. E o piesă care se cere la toate petrecerile și pe care ne bucurăm să o putem aduce, chiar de Valentine’s Day, pe 14 Februarie, la <Serbările Zăpezii>. Nick va reveni după aproape 20 de ani la Dorna, de această dată alături de frumoasa și talentata DYA, noua lui colegă în acest proiect, o voce pe care am mai ascultat-o la Vatra Dornei și cu alte ocazii. Ziua de sâmbătă ne va prilejui revederea cu Dj Project, o trupă care a făcut istorie in ultimii 20 de ani in muzica românească și care se află și acum în topuri cu piesa <Retrograd>, de altfel piesa aflată pe locul 2 în topul celor mai căutate piese pe Shazam anul trecut în țara noastră. Gino Manzotti și Dj Max vor veni alături de Andia la Serbări. Nici la ediția de anul acesta nu va lipsi concursul de tăiat bușteni cu joagărul, precum și alte surprize!

Mai avem trupe pe care le vom anunța zilele viitoare și o zi cu totul specială, cea dedicată folclorului, duminică, 16 februarie! Programul complet va fi definitivat până la finalul acestei săptămâni”, a declarat Doru Bighiu, prezentatorul Serbărilor Zăpezii și consilier de comunicare al Primăriei Vatra Dornei.

Concursul de schi va avea loc vineri după prânz și sâmbătă dimineața, iar spectacolele de la scenă, amplasată pe Aleea principală din Parc, vor debuta vineri și sâmbătă, de la ora 19:00, iar cel de duminică (folclor) de la ora 14:00.