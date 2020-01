Oportunitate

Olimpicul George Găitan, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional ”Petru Rareş” Suceava, a participat recent la „Şcoala de vacanţă” a Academiei Române, fiind unul dintre cei 14 tineri cu rezultate notabile în domeniul ştiinţelor invitaţi în cadrul acestui program educaţional.

Prima ediţie a „Şcolii de vacanţă” s-a desfăşurat în perioada 8-12 ianuarie 2020, propunându-şi să creeze o relaţie profesională de durată între elevii performanţi din toată ţara şi membri ai Academiei Române.

„A fost o ocazie extraordinară, o experienţă de care ai parte doar o dată în viaţă. Ideea de a sta la masă cu nişte somităţi ale culturii române, cu preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul Academiei Române e copleşitoare. E o iniţiativă care trebuie să continue, e un program care lasă o impresie pentru toată viaţa. Şansa de a vedea locuri şi de a participa la anumite activităţi la care nu toată lumea are acces m-a marcat foarte mult”, mărturiseşte George.

Prelegeri susţinute de academicieni, profesori şi oameni de ştiinţă

Pe parcursul programului, George a participat la o serie de prelegeri susţinute de academicieni, profesori şi oameni de ştiinţă, a efectuat vizite la o serie de instituţii din Capitală şi a luat parte la două spectacole de înaltă ţinută, de la Ateneu şi de la Teatrul Naţional Bucureşti.

Elevii au avut prilejul să-i asculte pe acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, acad. Victor Voicu, acad. Marius Andruh, acad. Răzvan Theodorescu şi acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreşedinţi ai Academiei Române, acad. Nicolae Victor Zamfir, acad. Maya Simionescu, acad. Victor Spinei, acad. Nicolae Zamfir, preşedintele Secţiei de ştiinţe fizice a Academiei Române.

”Preşedintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, a ţinut o prelegere foarte interesantă referitoare la importanţa culturii, a educaţiei. Tot împreună cu dumnealui am fost invitaţi la o emisiune a postului Radio România Actualităţi. De asemenea, am asistat la o prelegere a domnului acad. Răzvan Theodorescu despre <Europa celor două viteze>, care mi s-a părut foarte interesantă, la final chiar am avut o conversaţie cu dumnealui. Programul a mai inclus vizite la Academia Română, la Institutul de Fizică Nucleară de la Măgurele, la Institutul de Biologie şi Patologie Celulară, Institutul de Virusologie sau Institutul de Chimie Anorganică”, a mai povestit George.

Argint la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene

În primăvara acestui an, George Găitan a cucerit argintul în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a Olimpiadei de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), desfăşurată în Portugalia (Almada). Olimpiada este o competiţie cu caracter interdisciplinar (biologie, chimie şi fizică) pe echipe, reunind participanţi din 24 de ţări. Elevul a fost îndrumat de prof. Mariana Drumea.

Rezultatul adjudecat de George a fost unul dintre argumentele selecţiei sale în programul Academiei Române.

Un alt criteriu de care organizatorii ”Şcolii de vacanţă” au ţinut seama a fost oraşul de provenienţă al elevilor. Cei selectaţi provin din oraşe care nu sunt centre universitare puternice, elevi care nu au aceleaşi oportunităţi precum cei din oraşele mai mari.

În programul Academiei au fost invitaţi olimpici din Oneşti, Călăraşi, Drăgăşani, Slatina, Satu Mare, Alba Iulia, Bistriţa, Ploieşti, Deva, Suceava.

„Felicit din toată inima iniţiativa Academiei Române de a materializa ideea <Şcolii de Vacanţă> pentru elevii merituoşi. Afirm cu tărie acest lucru pentru că experienţa pe care am trăit-o în cele trei zile de activităţi o găsesc pe deplin formatoare, marcantă pentru tot restul vieţii prin şansa de a întâlni şi de a putea vorbi cu cei mai de seamă membri ai comunităţii academice româneşti, dar şi prin posibilitatea de a vedea ce înseamnă cu adevărat domeniul cercetării ştiinţifice în România”, a conchis George Găitan.

Se pregăteşte pentru Olimpiada de Biologie

George este elev în clasa de matematică-informatică, bilingv engleză, tânărul fiind preocupat de ştiinţe, de biologie în mod special, fiind atras şi de disciplinele istorie, geografie, limba română.

Este implicat în clubul de dezbateri academice al Colegiului ”Petru Rareş”, iar în iulie 2018 a obţinut locul I în cadrul Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică "Tinerii dezbat".

Momentan se pregăteşte pentru Olimpiada de Biologie, la care vrea să participe la fazele superioare.

Adolescentul este originar din Bosanci.