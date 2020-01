Autostrăzi

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat deschiderea Ministerului Transporturilor şi a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) faţă de proiectele de infrastructură din judeţ, el declarând că în câteva săptămâni vor fi scoase la licitaţie studiile de fezabilitate pentru tronsoanele de autostradă Siret – Suceava şi Suceava – Siret. Anunţul a fost făcut după o întâlnire pe care Gheorghe Flutur a avut-o, ieri, la Consiliul Judeţean, cu reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Aceştia au fost prezenţi la Suceava la invitaţia lui Gheorghe Flutur, delegaţia din partea celor două instituţii fiind condusă de directorul general al CNAIR, Sorin Scarlat. Flutur a precizat că în cadrul întâlnirii au avut loc discuţii pe trei capitole extrem de importante în domeniul infrastructurii pentru judeţul Suceava. El a spus că în ceea ce priveşte Autostrada A7 Siret – Suceava – Paşcani - Ploieşti – Bucureşti, în câteva săptămâni se vor scoate la licitaţie studiile de fezabilitate pe tronsoanele Siret - Suceava şi Suceava – Paşcani. „Ceea ce este important şi vreau să subliniez este că Ministerul Transporturilor a decis să construiască pe acest traseu o autostradă şi nu un drum expres. Autostrada va rezolva problema legăturilor rapide cu capitala Bucureşti, având în vedere că acest coridor rutier este din ce în ce mai aglomerat”, a spus şeful administraţiei judeţene. Gheorghe Flutur a declarat că pentru Autostrada Nordului s-a scos deja la licitaţie studiul de fezabilitate pe tot traseul Suceava - Vatra Dornei - Bistriţa - Satu Mare.

Flutur a discutat despre începerea lucrărilor la centurile din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei

Flutur a subliniat că într-o primă etapă, pentru această investiţie se intenţionează să se trateze cu prioritate construcţia şoselelor de centură ale oraşului Gura Humorului şi municipiilor Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei.

„Aici intenţia Ministerului Transporturilor este de a asigura finanţare, iar coordonarea şi execuţia lucrărilor să fie încredinţate primăriilor. Am avut discuţii pentru fiecare centură în parte, mai ales că săptămâna trecută am fost pe fiecare traseu împreună cu reprezentanţii de la Apele Române, Transgaz, Romsilva, ACET, CFR, pentru a identifica cele mai bune rute. Asta deoarece pentru toate aceste trei şosele de centură este vorba de un traseu dificil, fiind într-o zonă de munte.

Am discutat şi despre centura municipiului Fălticeni, pentru care am solicitat grăbirea lucrărilor, având în vedere că aici e un trafic foarte aglomerat. Speranţa este că lucrările vor începe cât mai curând. De asemenea, în perioada următoare vom fi prezenţi şi la centura municipiului Rădăuţi, unde sperăm ca lucrările să fie finalizate în acest an”, a declarat Flutur.

Preşedintele CJ Suceava a mai adăugat că la întâlnirea de ieri a discutat şi despre turnarea de covoare asfaltice pe drumurile naţionale din judeţul Suceava, pentru care finanţarea este asigurată de Ministerul Transporturilor. „Astfel, pe DN 17 Suceava - Vatra Dornei este nevoie de covor asfaltic pe anumite tronsoane, pe DN 2 între Grăniceşti şi vama Siret, pe DN 29A Suceava - Adâncata - Zvoriştea – Dorohoi, dar şi pe drumurile naţionale pe tronsoanele Păltinoasa – Cacica - Marginea şi Sadova – Vama. În acelaşi timp am solicitat soluţii pentru fluidizarea traficului în zona intersecţiei dintre drumul judeţean care merge spre aeroport şi DN 29”, a precizat Gheorghe Flutur. În final, el a apreciat promptitudinea cu care a răspuns Ministerul Transporturilor la invitaţia sa, urmând ca luna viitoare la Suceava să fie prezent ministrul Transporturilor, Lucian Bode.