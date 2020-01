Pe Youtube

Unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri de călătorie români, Cătălin Stănciulescu, cel care de aproximativ patru ani bate pământul în lung şi lat şi postează pe canalul propriu de YouTube, “BackPackYourLife”, vlogguri din cele mai exotice locuri de pe glob, canalul său ajungând în prezent la 368.000 de abonaţi, a poposit pentru câteva zile prin judeţul Suceava. Cătălin a venit în Bucovina, săptămâna trecută, alături de prietena sa, Valentina, o tânără din Columbia, care văzuse până atunci zăpadă doar la televizor.

“Este cel mai frumos loc din lume pe care l-a văzut”

Dacă prin Humor nu mai era aproape deloc zăpadă, cei doi au pornit spre Rarău, unde, de la baza pârtiei, au luat telegondola. Iar peisajele de sus, din cabina telegondolei, i-au fermecat imediat. “Peisajul este <out of this world>, incredibil de frumos”, a spus Cătălin odată ajunşi la peste 1200 de metri altitudine, la staţia de sosire a telegondolei, unde Valentina a făcut primul ei bulgăre de zăpadă. În drumul spre hotel, cei doi au luat-o pe un drum greşit şi au rămas înzăpeziţi, fiind ajutaţi de doi tineri care se aflau cu un ATV prin zonă. Ajunşi din nou pe Transrarău, Cătălin şi Valentina au oprit la un punct de belvedere, impresionaţi de peisajul montan şi, evident, de “Pietrele Doamnei”. “Pentru o persoană care cunoaşte atât de puţin România pot să vă spun că imagini, privelişti ca aici, poate doar în Chile. Uitaţi-vă şi voi cum poate să fie!”, spunea Cătălin în timp ce filma peisajele pentru canalul său de YouTube. “E absolut ireal”, a continuat el. Valentina, care l-a însoţit pe Cătălin în multe dintre călătoriile sale, a spus că este cel mai frumos loc din lume pe care l-a văzut: “Unbelievable”, a adăugat frumoasa columbiană, spunând apoi şi în româneşte, ajutată de Cătălin: „INCREDIBIL!”.

Întâlnire cu elevii, la un liceu din Vatra Dornei

De pe Rarău, unde au petrecut trei zile, vloggerul şi prietena sa au plecat spre Vatra Dornei, unde, spun ei, au avut parte de alte momente de neuitat, admirând staţiunea din telescaun şi plimbându-se cu snowmobilul.

Cătălin a ajuns şi în studioul Radio Dorna, acceptând invitaţia jurnalistului dornean Mihai Cioată, profesor de engleză, de a participa şi la o întâlnire cu elevi ai Liceului Teoretic “Ion Luca” din Vatra Dornei.

De la Vatra Dornei, Cătălin a pornit spre Sighişoara, urmând să mai petreacă aproximativ două săptămâni în România, după care va continua să bată pământul în lung şi lat, următoarea destinaţie fiind Columbia.