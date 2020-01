Învăţământ particular

Peste 4.300 de elevi şi preşcolari învaţă în prezent în sistemul preuniversitar particular, piaţa serviciilor de educaţie privată din judeţ cunoscând de la an la an o creştere importantă.

Mai exact sunt 4.360 de elevi ai căror părinţi au renunţat la învăţământul gratuit, oferit de şcolile publice, şi au ales o alternativă contra cost, considerată de multe ori mai calitativă.

Numărul acestora este dublu comparativ cu cel din urmă cu 10 ani. De exemplu, în anul 2008, în statisticile judeţene figurau aproximativ 2.000 de elevi înscrişi în instituţiile şcolare particulare. Oferta unităţilor private este variată şi cuprinde toate ciclurile de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. Taxele de şcolarizare sunt stabilite de fiecare instituţie în parte şi variază în funcţie de nivelul de şcolarizare, cele mai piperate costuri fiind stabilite de Şcoala Româno Britanică din Suceava, unitate proaspăt înfiinţată, unde taxa ajunge la câteva sute de euro pe lună.

80% dintre unităţile private din judeţ sunt acreditate, ceea ce înseamnă că ARACIP - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar a validat respectarea cerinţelor legale de funcţionare şi calitatea educaţiei oferite de respectivele unităţi. Restul de 20% au autorizaţie provizorie de funcţionare, aviz care se acordă instituţiilor nou înfiinţate, unde încă nu a absolvit o generaţie.

Liceul ”Filadelfia” este cea mai mare unitate particulară

Cea mai mare unitate particulară din judeţ este Liceul Teoretic ”Filadelfia” care figurează în statisticile Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava cu aproape 1.200 de înscrişi, mai mult de o treime dintre aceştia (414) fiind la ciclul liceal, zi şi frecvenţă redusă.

”Filadelfia” e urmată de Şcoala Postliceală Sanitară Rădăuţi (Centru de Studii ”Ştefan cel Mare şi Sfânt”), unitate cu 15 clase, care şcolarizează 450 de elevi, la specializările Asistent medical generalist, Balneofiziokinetoterapie, Asistent medical farmacie.

Tot în vârful clasamentului celor mai mari unităţi particulare din judeţ este şi Liceul ”Natanael” Suceava, cu 345 de elevi şi preşcolari înscrişi, cei mai mulţi - 127 - în ciclul primar.

281 de elevi are Şcoala Postliceală Sanitară Câmpulung Moldovenesc (Centrul de Studii ”Ştefan cel Mare şi Sfânt”), cei mai mulţi la Asistent Medical Generalist.

În fine, în primele cinci cele mai mari unităţi particulare, după numărul de elevi, mai figurează Şcoala Primară ”Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, care şcolarizează 270 de elevi (ciclul primar) şi preşcolari.

O treime dintre elevii de la privat învaţă la postliceale sanitare

Din cei 4.360 de elevi care învaţă în regim privat, 1.537 sunt înscrişi la şcolile postliceale sanitare. Aceştia sunt încadraţi în nouă unităţi postliceale din judeţul Suceava – una în Câmpulung, una în Vatra Dornei, una în Gura Humorului, una în Rădăuţi, două în Fălticeni şi trei în Suceava.

În ciclul liceal învaţă 943 de elevi în patru unităţi şcolare, în timp ce grădiniţele particulare sunt frecventate de 926 de preşcolari (45 de clase în zece unităţi şcolare).

În învăţământul primar sunt înscrişi 497 de elevi, în patru unităţi şcolare, la gimnaziu sunt 291 de elevi, în învăţământul profesional sunt 36 de elevi.