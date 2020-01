Adâncata

Victima unei agresiuni petrecute în urmă cu aproape cinci ani de zile la Feteşti, în comuna Adâncata, se plânge de faptul că ancheta demarată atunci bate pasul pe loc, după aproape cinci ani de zile dosarul cu probe aflându-se încă la postul de poliţie din localitate. Gheorghe Lupu îl acuză pe şeful de post Cătălin Haucă că nu a instrumentat corespunzător probele în dosar şi că, mână în mână cu agresorii, a prelungit ani de zile ancheta, în speranţa depăşirii termenului de prescripţie a cauzei.

O agresiune în grup asupra victimei, petrecută în urmă cu aproape cinci ani de zile

Totul s-a petrecut la Feteşti, într-o seară de la sfârşitul lunii martie 2015. Gheorghe Lupu, de 49 de ani şi 1,90 metri înălţime, fost paznic al primăriei în localitatea Feteşti, ne-a povestit: ”Niţă Lupu m-a invitat la dânsul la bar să stăm de vorbă şi m-am dus împreună cu fiul meu de 13 ani. Când eram acolo a venit şi Ilie Vladimir Sandu şi totul a fost în regulă până a apărut Mihăiţă Marian Mititiuc împreună cu Mitică Huţanu şi au bătut cu nişte beţe în chioşcul de vară unde ne aflam noi, după care au intrat în interior. După ce Niţă Lupu le-a spus că nu-i frumos să bată în tablă, le-am zis şi eu că nu-i frumos ce au făcut. Drept răspuns Mihăiţă Mititiuc mi-a adresat cuvinte murdare şi jignitoare. Huţanu a rămas în chioşc, iar Mititiuc s-a dus atunci acasă şi i-a luat pe soţia şi fiul său, împreună cu un vecin de-al lui, spunându-le că trebuie să se întoarcă, să mă bată pe mine. El le-a arătat celorlalţi că are un spray puternic, cu care mă poate da jos. S-au întors în curtea lui Niţă Lupu împreună cu vecinul lor Andrei Anuşca, cu pietroaie în mână, şi cum eu eram în dreptul uşii, Mititiuc mi-a dat cu spray-ul paralizant din uşă, împreună cu fiul său. La câteva momente după asta nu am mai văzut nimic, mi s-a făcut rău, în acelaşi timp fiind afectat şi martorul Ilie Vladimir Sandu, care rămăsese în chioşc. Am simţit că nu mai pot sta în interior şi am dat să ies afară, moment în care Niţă Lupu striga să nu ies afară că au bâte. M-am ţinut de chioşc şi am ieşit afară în curte, fiindu-mi foarte rău. În acel moment ei au început a mă lovi cu bâta peste picioare, în stomac, în piept, cum au nimerit, încât am căzut. Când am încercat să mă ridic, într-o fracţiune i-am văzut pe toţi, pe Mititiuc cu familia, Huţanu şi Anuşca, cinci persoane care mă loveau cu toţii. Băiatul meu a asistat la întreaga bătaie şi le-a strigat disperat să nu-l omoare pe tata, pentru că îi vedea cum mă loveau cu cruzime. M-au lovit peste picioare de m-au nenorocit, având nevoie de multe zile de îngrijiri medicale. Mai târziu, când mă întorceam spre casă, la troiţa din sat mă aşteptau cu toţii, îşi împărţeau cuţite şi m-au ameninţat din nou. Am sunat atunci la 112 şi am solicitat ajutorul poliţiei şi ambulanţei.”

Victima acuză că ancheta a fost făcută părtinitor, cu probe neluate în considerare şi prelungită nejustificat

După ce a sunat la 112, la poarta celui unde s-a petrecut totul au ajuns doi poliţişti, care au întrebat despre agresiune. Au intrat în curte şi li s-a arătat locul unde erau petele de sânge. Gheorghe Lupu spune că în timpul cercetării la faţa locului nu au fost luate probe de sânge din petele rămase în curte şi nici de pe pietroaiele pline de sânge, cu care fusese lovit. Instrumentarea dosarului a fost făcură de şeful de post din Adâncata, Cătălin Haucă, despre care victima este convinsă că îi protejează pe agresori, după ce, cel mai probabil, a primit mită de la aceştia.

Tot Lupu spune că lumea din sat vorbeşte despre faptul că Mititiuc ar fi dat o sumă mare de bani anchetatorilor, pentru ca dosarul să nu mai ajungă în instanţă. El ne-a relatat: ”Am fost chemat la audieri la poliţie, iar acest Cătălin Haucă mi-a recomandat să mă împac cu agresorii: <Împacă-te cu ei şi ia-le banii, că dacă nu le iei banii nu rezolvi nimic, cum scriu eu aşa rămâne>. Soţia lui Mititiuc a venit să se împace cu mine între timp, a adus 1.000 de lei şi eu am refuzat. După o perioadă de timp a venit la mine Niţă Vasile Lupu cu băiatul femeii, să mă împac cu ei pentru suma de 5.000 de lei, însă i-am refuzat şi de această dată. Cătălin Haucă m-a chemat din nou la poliţie şi m-a întrebat de ce nu m-am împăcat pentru aceşti bani, spunându-mi că în aceste condiţii nu o să mai iau nici un ban. De atunci sunt peste patru ani şi jumătate şi nu s-a mai întâmplat nimic în dosar, poliţiştii invocând lipsa de probe pentru ca acesta să poată fi trimis procurorilor şi apoi în instanţă. Singura explicaţie pe care o găsesc este amânarea finalizării adunării de probe în dosar, până la depăşirea termenului de prescripţie a faptei.”

Demersuri făcute pentru urgentarea anchetei în acest dosar şi trimiterea lui în instanţă

De atunci sunt aproape cinci ani de zile, iar dosarul nu a mai ajuns în instanţă, chiar dacă au fost atâţia martori la locul agresiunii. După ce victima şi-a angajat un avocat, acesta a făcut mai multe demersuri pentru urgentarea cercetărilor în dosar şi trimiterea lui în instanţă. În acelaşi timp, Gheorghe Lupu a trimis mai multe memorii la preşedinţie, în care a explicat mersul lucrurilor în dosar şi tergiversarea cercetărilor de către şeful de post din Adâncata, care ani de zile a amânat în permanenţă finalizarea cercetărilor şi trimiterea dosarului la Parchet.

În cursul lunii mai a anului trecut, la patru ani de la producerea agresiunii, avocatul Alina Goloca a depus o contestaţie privind durata procesului penal şi pentru accelerarea procedurii, judecătorul de drepturi şi libertăţi admiţând această contestaţie. La data de 5 iulie, însă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a emis o ordonanţă de clasare a dosarului, care a fost retrimis la Postul de Poliţie Adâncata, pentru completarea probelor. Împotriva acestei ordonanţe avocatul victimei a depus o plângere, iar în răspunsul primit la aceasta se specifică faptul că a fost dispusă clasarea din cauză că procurorul a considerat că nu sunt probe suficiente. După înapoierea dosarului la poliţia din Adâncata, avocatul Alina Goloca a făcut o cerere de probe pentru a fi audiaţi toţi martorii, cerere care a fost depusă personal la dosar de Gheorghe Lupu. La insistenţele avocatei, aceasta a fost chemată la Postul de Poliţie Adâncata în cursul toamnei trecute pentru audieri, însă după ore de aşteptări, poliţiştii nu au fost de găsit. Avocata nu a renunţat şi a revenit în zilele următoare la postul de poliţie, împreună cu soţia şi fiul lui Gheorghe Lupu, care au dat declaraţii în dosar, minorul de 17 ani fiind asistat juridic de către avocată. Minorul a declarat că a vrut să dea declaraţii de la început, fiind unul dintre martorii direcţi de la locul agresiunii. Soţia şi fiul victimei nu fuseseră audiaţi până în acel moment, după ce poliţiştii din Adâncata au susţinut că aceştia nu pot fi audiaţi într-un caz penal, lucru contrazis de către legislaţia în vigoare. În acelaşi timp, avocata a solicitat şi audierea unui alt martor care povestise despre incident, despre faptul că cei implicaţi s-au certat şi s-a folosit spray paralizant. În afară de acesta, alţi doi martori au fost propuşi spre audiere, fiind vorba despre două persoane care fuseseră de faţă în momentul în care agresorii au venit la poarta lui Gheorghe Lupu, în încercarea de împăcare cu acesta.

Poliţiştii au făcut o urmărire penală deficitară şi neprofesională

Din luna octombrie, avocata se plânge că dosarul a fost din nou îngropat de către poliţişti, în principal de către şeful de post Cătălin Haucă, care a plecat o lună de zile în concediu şi i-a comunicat acesteia că nu mai vrea să fie deranjat în acea perioadă. De la acea dată, Gheorghe Lupu şi avocata Alina Goloca nu au mai primit nici un răspuns, nici la cererile depuse şi nici la telefon, dosarul bătând pasul pe loc fără probe suficiente şi pierzând timp preţios, cel mai probabil, după cum spun ei, cu intenţia vădită a agresorilor şi a poliţistului pentru depăşirea limitei de prescripţie. Indignarea victimei agresiunii şi a celei care o reprezintă vine şi din modul în care a fost instrumentat acest caz de agresiune. Avocata Alina Goloca spune că este inadmisibil ca poliţiştii plătiţi din bani publici să nu încheie un proces-verbal în momentul în care au ajuns la locul agresiunii, să nu ridice obiectele contondente pline de sânge pentru a avea probe ADN şi să nu anexeze planşe foto de la faţa locului. În urma testului poligraf susţinut de victimă, aceasta i-a indicat pe cei cinci agresori, dovedind că tot ce a declarat e adevărat, în timp ce suspecţii de agresiune au refuzat nejustificat testarea.

Ea spune că la dosar nu există nici măcar o solicitare făcută către Medicina Legală, conform căreia să se confirme că loviturile nu au fost suferite în urma unei căzături, ci au apărut în urma lovirilor cu obiecte contondente. ”Ei nu au făcut mai nimic în acest dosar, este foarte clar că au stagnat dosarul şi în acest ritm este posibil ca acest dosar să nu poată fi finalizat până la limita prescripţiei”, ne-a declarat cea care reprezintă victima.

Dosarul se află însă într-un blocaj, după ce, după alte şase luni poliţiştii nu au trimis dosarul din nou procurorului de caz, în care să arate că au completat urmărirea penală, iar acesta să confirme că probele sunt suficiente după adăugarea a încă trei martori în dosar, ale căror declaraţii sunt relevante privind agresiunea. Ceea ce i se întâmplă lui Gheorghe Lupu este absolut nedrept şi dă un exemplu negativ comunităţii din Feteşti, însă acesta este hotărât să meargă mai departe, în încercarea de a-şi găsi dreptatea.