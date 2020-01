Opinie

Preşedintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că municipiul Vatra Dornei are nevoie de un spital nou. Gheorghe Flutur a declarat în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o împreună cu primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheş, că o asemenea investiție este justificată de distanța foarte mare de Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. „Am avut o discuție pe această temă cu managerul spitalului de la Vatra Dornei, la care a fost de față şi primarul Ilie Boncheş cu echipa din primărie. În primul rând trebuie să se ştie că în momentul de față spitalul de la Vatra Dornei are în lucru două proiecte foarte importante”, a arătat Flutur. El a precizat că un proiect în valoare de 400.000 de euro este implementat pentru modernizarea maternității, respectiv anveloparea clădirii, consolidări şi reabilitarea acoperişului. Gheorghe Flutur a precizat că un alt proiect, de 2.3 milioane de euro, finanțat din fonduri europene, este implementat pentru construcția unui ambulatoriu în Vatra Dornei, cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați, în care vor funcționa 17 cabinete pentru doctori. „Acest proiect european este în precontractare şi garantat va începe în acest an. Dar trebuie spus că la Compania Națională de Investiții este solicitată construirea unui spital nou. Vatra Dornei are în momentul de un spital cu cinci sau şase secții şi ar avea nevoie de la 12 până la 15 secții”, a explicat şeful administrației județene. El a arătat că în prezent la spitalul din Vatra Dornei nu există secții de urologie, bolnavi cronici sau de recuperări. „Vatra Dornei este stațiune turistică, iar bazinul Dornelor înseamnă aproape 50.000 de locuitori care au nevoie de acest spital. Și de aceea avem aceste demersuri la Compania Națională de Investiții”, a spus Flutur. El s-a declarat convins că dacă vor rămâne fonduri europene de la cele trei spitale regionale care se vor construi în România, se vor găsi fonduri pentru noul spital de la Vatra Dornei.