Infrastructură

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că viitoarea şosea de centură a municipiului Vatra Dornei ar putea avea două tuneluri, din care unul de peste doi kilometri. Gheorghe Flutur a fost prezent sâmbătă la Vatra Dornei, iar împreună cu echipa de urbanism din cadrul primăriei a parcurs traseul şoselei de centură în vederea pregătirii proiectului pentru această investiţie. Flutur a spus că pentru centura municipiului Vatra Dornei există un proiect încă din anul 2011, care are ca punct de pornire zona Argestru şi ajunge până la Dorna Candrenilor. „De la Argestru, de la calea ferată unde începe drumul pe patru benzi, la intrarea în Vatra Dornei, ar urma un traseu curajos prin munte. Un proiect curajos cu un tunel de peste doi kilometri şi încă un tunel de două sute şi ceva de metri, pentru a ieşi undeva la podul Alunului, dincolo de calea ferată pe raza comunei Dorna Candrenilor”, a spus şeful administraţiei judeţene. El a precizat că a discutat cu premierul României, Ludovic Orban, şi cu ministrul Transporturilor despre viitoarele şosele de centură, proiecte care ar putea fi coordonate de primării sau de Consiliile Judeţene. „Vreau să avem şi noi astfel de proiecte. Zilele trecute am parcurs un traseu pe jos la Gura Humorului pe o viitoare şosea de centură, pentru a mă convinge ce posibile greutăţi avem să facem acelaşi lucru la Vatra Dornei”, a precizat Flutur. El consideră că legătura dintre Suceava şi Ardeal, pe traseul Autostrăzii Nordului, trebuie pregătită din timp cu şoselele de centură ale localităţilor, lucru dorit şi de Ministerul Transporturilor. Gheorghe Flutur a precizat că tocmai din acest motiv vrea să vadă personal care ar fi costurile, zonele de risc de pe trasee, problemele legate de proprietăţi şi de exproprieri. „Facem analiza de costuri în perioada următoare şi în câteva zile Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îşi va trimite o echipă de experţi şi proiectanţi pentru aceste trasee din judeţul Suceava, dar noi vrem să avem lecţia învăţată”, a mai declarat Gheorghe Flutur. El a arătat că în discuţie se află şi un al doilea proiect pentru traseul şoselei de centură a municipiului Vatra Dornei, care nu ar însemna construcţia de tuneluri. „Astăzi nu pot să spun decât că suntem în discuţii foarte aplicate şi am o dorinţă şi sunt extrem de hotărât pentru a găsi soluţii de finanţare pentru centurile ocolitoare”, a încheiat Flutur.