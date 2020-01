Politic

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat, la Gura Humorului, că este convins că primarii vor fi aleși în urma a două tururi de scrutin la alegerile locale din acest an. Eugen Tomac declarat că adoptarea legii cu privire la alegerea primarilor în două tururi ar fi un obiectiv împlinit pentru PMP, în condițiile în care acest partid a strâns un milion de semnături și a inițiat proiectul de lege. „Am spus-o de mai bine de trei ani de zile, în mod constant, că o reformă reală a administrației publice locale înseamnă, în prim pas, revenirea la alegerea primarilor în două tururi și iată că protocolul pe care l-am semnat cu PNL înainte de învestirea Guvernului Orban produce efecte și anume Guvernul și-a asumat răspunderea pe această lege”, a spus Tomac. El consideră că adoptarea acestei legi este un pas important pentru că România are nevoie de această „resetare reală”, care poate începe prin revenirea la alegerea primarilor în două tururi. El consideră că politic, acest lucru ar însemna unul dintre cele mai importante evenimente din acest an. „Asta deoarece avem comunități în care în 2016 au fost aleși primari cu 7-8-9% din numărul total de alegători și nu au autoritatea și suportul necesar din partea comunității pentru a lua măsuri, pentru a implementa o serie de reforme. Sau există comunități unde primarii nu au fost în stare să atragă fonduri europene, să facă investiții sau nu au făcut nimic în afară de a sta și de a cere continuu bani de la bugetul de stat pentru a supraviețui, plătind salarii și alte cheltuieli ale primăriilor”, a declarat liderul PMP, care a adăugat că este bine că Guvernul a avut curajul să își pună mandatul pe masă și să își asume acest obiectiv „pe care noi îl salutăm”. Eugen Tomac a mai spus că este absolut convins și de faptul că marea amenințare a PSD legată de moțiunea de cenzură pentru sancționarea Guvernului pentru că își asumă alegerile în două tururi va fi un eșec. „Nu vor exista voturi pentru a trece o moțiune de cenzură. Noi vom vota împotriva acestei moțiuni de cenzură. Și cred eu că este o încercare nefericită a PSD de a sancționa un demers care este așteptat de majoritatea cetățenilor. Și veți vedea că ceea ce spun astăzi se va întâmpla. Moțiunea de cenzură nu va trece”, a precizat Tomac.

Eugen Tomac: De anticipate s-ar putea discuta dacă trece moțiunea de cenzură

Pe de altă parte, liderul PMP s-a declarat cât se poate de sceptic cu privire la organizarea de alegeri anticipate. Eugen Tomac a arătat că doar în situația în care moțiunea PSD ar trece în Parlament s-ar putea discuta de anticipate. „Eu sunt destul de rezervat. Este evident că PNL își dorește alegeri anticipate, președintele Iohannis își dorește. Noi nu ne temem de alegerile anticipate, însă suntem destul de realiști și conștienți că a implementa acest obiectiv politic pe care îl are PNL este destul de dificil”, a spus Tomac. El a arătat că alegerile anticipate sunt obiectivul PNL, iar PMP nu a avut o discuție cu liberalii pe acest subiect. „PSD deja a dat deja semnalul că este dispus să creeze o nouă majoritate în cazul în care trece moțiunea și riscăm să intrăm într-un anumit haos politic de care România nu are nevoie. Am încheiat un an cu două rânduri de alegeri grele, avem două rânduri de alegeri grele în față și pentru a reuși să obții numărul de voturi necesare în Parlament pentru a convoca alegeri anticipate este un proces extrem de complex. De asta sunt destul de rezervat. Plus că intrăm în logica alegerilor locale”, consideră Tomac. El a amintit că pe lângă legea alegerii primarilor în două tururi, PMP a solicitat, prin protocolul semnat pentru susținerea Guvernului Orban, și aprobarea legii pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Eugen Tomac a spus că dacă și această lege va fi adoptată, atunci PMP nu ar avea vreo problemă cu organizarea alegerilor anticipate.