8 - 13 februarie

Artiști din toată țara vor fi prezenți la cea de-a V-a ediție a proiectului „10 pentru folclor”, care se va desfășura, în județul Suceava, în perioada 8 - 13 februarie. Proiectul „10 pentru folclor” are ca scop introducerea folclorului ca obiect de studiu opţional în şcoli.

Echipa „10 pentru folclor” din acest an este formată din Mihaela Bârsan (inițiatorul și coordonatorul proiectului), Giani Leonte (președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ), Loredana Ceică (membru fondator al echipei), maestrul coregraf Costinel Leonte (membru fondator al echipei), poliinstrumentistul Leonard Zamă, Angelica Flutur (interpret de muzică populară), Alexandru Brădățan (interpret de muzică populară), Ancuța Corlățan (interpret de muzică populară), Iustina Irimia Cenușă (interpret de muzică populară), Constantin Bahrin (interpret de muzică populară) și Ovidiu Homorodean (interpret de muzică populară).

Artiști invitați din toată țara

În completarea echipei, vin să susțină introducerea opționalului de folclor în școlile din județ artiști din mai multe zone ale țării: Andreea Haisan, Ansamblul „Arcanul” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Grupul folcloric „Ai lui Ștefan, noi oșteni” din Vicovu de Sus, din județul Suceava, apoi din Oltenia: Loredana Streche și Beatrice Băndoiu, din Banat: Florin Boita, din Ardeal: Bogdan Toma, din Maramureș: Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Călineștenii Țării Maramureșului, din Botoșani: Fetele din Botoșani, Dan Doboș, dar și din Republica Moldova: Viorica Lupu și Nicu Mâță.

Proiectul „10 pentru folclor” este organizat de Primăria municipiului Suceava, Televiziunea Regională Intermedia și Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județean Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, prin Casa de Cultură a Studenților Suceava, Asociația „10 pentru folclor”, Liceul Tehnologic ”Ion Nistor” din Vicovu de Sus și primăriile incluse în proiect.

Caravana folclorului poate să se extindă în toată țara

Coordonatoarea proiectului, Mihaela Bârsan, a spus că deja sunt 37 de localități parcurse de „Caravana folclorului”, iar rezultatele sunt extraordinare. „Mi-am dorit ca proiectul să aibă succes, însă nu mi-am imaginat că va atinge o asemenea dimensiune. În cei 4 ani de existență am reușit să translatăm proiectul și în județele Maramureș și Botoșani, iar anul acesta vom trece granițele țării, pentru că intenționăm să ajungem în Soroca, Republica Moldova. Motiv pentru care le mulțumesc din nou tuturor celor care au susținut proiectul și ne-au ajutat cu tot ceea ce a ținut de dumnealor, respectiv Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, Mirela Adomnicăi, directorul AJOFM Suceava, Valentin Popa, rectorul Universității <Ștefan cel Mare> Suceava. Fără sprijinul constant din partea dumnealor, nu reușeam să dăm o asemenea amploare activităților din cadrul proiectului. Sperăm să îi avem alături de noi și în continuare, fiindcă mai avem încă multe de făcut în această privință. Am convingerea că fiecare dintre partenerii implicați în proiect dorește să susțină caravana folclorului, pentru ca aceasta să devină un fenomen care să se extindă în toată țara”, a precizat Mihaela Bârsan.

Responsabilitate

Pentru toți membrii echipei „10 pentru folclor” este o mare bucurie, o onoare, dar și o mare responsabilitate în același timp organizarea unor întâlniri-spectacol cu elevi, profesori, iubitori de folclor din localitățile în care „Carava folclorului” poposește an de an. Și nu numai în județul Suceava, ci și în alte județe, ducând anul acesta faima acestui proiect până departe, în Republica Moldova. Dacă oamenii vin în număr mare la evenimentele organizate de echipa „10 pentru folclor”, înseamnă că au încredere în organizatori, în artiștii implicați în proiect și își doresc ca proiectul să continue la un nivel înalt. Acest lucru necesită și sprijinul nemijlocit al autorităților județene și locale în acest proiect, al artiștilor locali foarte apreciați de public, dar și al artiștilor invitați din alte județe, pentru că „10 pentru folclor” își propune să introducă folclorul ca obiect de studiu opţional în şcoli, „pentru ca elevii să-și cunoască rădăcinile”, dar și să promoveze folclorul autentic în țară și peste hotare.

Sponsorii evenimentului din acest an sunt: Fly Music Bosanci, Party Show Entertainment, Cofetăriile „Ambianța”, Salonul de înfrumusețare „Bellisima” Suceava, Atelier ”Royale Couture” Suceava și Depozitul de flori ”Simfonia florilor”.