În 2019

Introducerea parcărilor cu plată cu autotaxare în zonele ultracentrale din municipiul Suceava, măsură menită să ajute la asigurarea disponibilității de locuri de parcare în zone cu flux foarte mare de mașini, a generat și încasări destul de bune la bugetul local.

Conform unei statistici prezentate de viceprimarul Lucian Harșovschi, încasările din 2019 la cele opt parcări cu plată din municipiul Suceava au generat încasări totale de aproape 900.000 de lei, în creștere față de anii anteriori.

„În anul 2019, la nivelul orașului, erau 8 parcări cu plată, dintre care 6 supraterane și 2 subterane: Piața Centrală, Magazin Bucovina, Hotel Bucovina, Ștefan cel Mare, IPJ, Dorna și cele 2 subterane, însumând un număr de 549 locuri de parcare.

În ceea ce privește încasările, în 2019 au fost încasări totale de 874.496,2 lei, spre deosebire de anul 2018, când încasările au fost în valoare de 662.577 lei. Parcarea din zona magazinului Bucovina a fost cea mai solicitată, încasând 205.825,1 lei”, a explicat Lucian Harșovschi.

Tariful de parcare este de 2 lei/oră. În cazul parcărilor subterane tariful este redus, 1 leu/oră.

O facilitate solicitată foarte vocal în mediul online și introdusă din octombrie 2019, plata prin SMS, cu cardul bancar și prin intermediul unei aplicații mobile, s-a dovedit a fi foarte puțin utilizată - încasările prin SMS au fost de doar 1.593 lei, iar cu cardul de 463 lei.

Primăria Suceava administrează parcări cu plată în care funcționează sistemul de autotaxare din anul 2016.

Modalitățile de plată și costul lor, inclusiv din aplicaţia Suceava Parking

Sucevenii sunt încurajaţi să descarce aplicaţia Suceava Parking, care este disponibilă atât pentru sistemele de operare iOS, cât şi Android, prin care au la dispoziţie mai multe variante de plată, inclusiv cu cardul.

Pentru cei care nu folosesc aplicaţia, plata se poate realiza şi printr-un SMS trimis către numărul de telefon 7442.

La plata prin SMS sau prin card costurile sunt mai mari, dar taxa încasată de municipalitate este aceeaşi, diferenţa constând în taxele serviciilor puse la dispoziţie de furnizori.

Taxele aplicabile în parcările supraterane şi subterane din municipiul Suceava sunt:

- taxa orară – 2 lei/oră inclusiv TVA prin emitere tichet de la parcometru pentru parcările supraterane şi 1 leu/oră inclusiv TVA pentru parcările subterane;

- taxa prin SMS: 0,25 euro plus TVA pentru jumătate de oră, 0,45 euro plus TVA pentru o oră, 0,9 euro plus TVA pentru două ore, 1,8 euro plus TVA pentru patru ore şi 3,6 euro plus TVA pentru opt ore.

- taxa cu cardul – 1,4 lei cu TVA inclus pentru o jumătate de oră; 2,5 lei cu TVA inclus pentru o oră; 5 lei cu TVA inclus pentru două ore; 10 lei cu TVA inclus pentru patru ore; 20 lei cu TVA inclus pentru opt ore.

Pentru reţeaua Orange se va adăuga un cost de 0,06 euro, costul SMS-ului.

Taxarea cu ora a locurilor de parcare se aplică de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08.00-20.00. În afara programului stabilit, adică seara şi noaptea, timp de 12 ore, dar şi duminica, utilizarea parcărilor subterane şi a celor supraterane este gratuită.