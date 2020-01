Soluţii

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, a propus, de la Suceava, încheierea unui pact politic pentru realizarea marilor proiecte de infrastructură din zona Moldovei. Prezent la o conferinţă de presă la sediul ALDE Suceava, Varujan Vosganian a spus că vrea să reia discuţia cu privire la marile proiecte de infrastructură de transport ale Moldovei. „Am vorbit despre aceste proiecte prima dată în 1997, când Emil Constantinescu, preşedintele României, a invitat toţi prefecţii şi preşedinţii de Consilii Judeţene la Iaşi şi eu am prezentat acest program. De atunci din 1997 au trecut mai bine de două decenii. Am reluat de mai multe ori acest program, dar din păcate el nu a fost susţinut, inclus pe agenda politică a partidelor şi nu s-a bucurat de solidaritatea parlamentarilor din Moldova”, a precizat Vosganian. El a subliniat faptul că Moldova are, în cele opt judeţe, aproape 100 de parlamentari, care, dacă ar susţine împreună aceste proiecte, nu ar avea cum să fie refuzaţi de Guvern. Liderul ALDE a arătat că din păcate despre programul de dezvoltare a Moldovei nu a existat nici o dezbatere serioasă.

Varujan Vosganian a prezentat principalele direcţii de dezvoltare a infrastructurii din Moldova, începând cu autostrada care să facă legătura cu Ardealul. El a adăugat că din acest program trebuie să mai facă parte modernizarea căii ferate Bucureşti - Paşcani, cu ramificaţii la Iaşi – Ungheni şi Suceava – Siret, modernizarea în regim de autostradă a drumului european E 85, Bucureşti – Buzău – Bacău – Roman – Suceava, cu modificarea traseului prin Ploieşti, prioritar fiind tronsonul Roman – Suceava. Vicepreşedintele ALDE a făcut referire şi la reabilitarea drumului naţional Botoşani – Târgu Frumos, construcţia de drumuri expres şi autostrăzi pe tronsoanele Bacău - Braşov şi Suceava – Vatra Dornei – Baia Mare – Satu Mare, conectarea capitalelor Bucureşti şi Chişinău prin modernizarea tronsonului Tişiţa – Bârlad – Albiţa, construirea podului între Brăila şi Măcin, precum şi construcţia de variante ocolitoare pentru toate localităţile, inclusiv Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Rădăuţi sau Fălticeni. „Acesta ar fi proiectul. Am făcut un calcul pe ultimii cinci ani şi dacă mergem în ritmul ăsta acest program se va termina în două secole şi jumătate. Evaluările pe care le-am făcut, care sunt aproximative, arată că acest program ar avea nevoie de 20 de miliarde de euro. Media de alocare anuală a fost de 50 de milioane de euro. Ce a spus Ștefan cel Mare, că Moldova o să fie a fiilor şi a nepoţilor, a fost optimist. Sistemul acesta de infrastructură dacă merge în ritmul actual nu va fi decât a stră-strănepoţilor noştri, în cel mai bun caz”, a precizat Varujan Vosganian. El consideră că acest program ar putea fi realizat în momentul de faţă, dacă anual s-ar aloca, de la bugetul de stat, cel puţin o sumă de 500 de milioane de euro.