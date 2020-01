Ovidiu Milici: ALDE Suceava a redevenit un partid frecventabil

Organizare

Preşedintele interimar al ALDE Suceava, Ovidiu Milici, a declarat că organizaţia judeţeană pe care o conduce a redevenit un partid frecventabil. Prezent într-o conferinţă de presă alături de vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, Ovidiu Milici a spus că din luna septembrie 2019, de când a preluat conducerea filialei judeţene, aceasta a fost refăcută de la zero.

„Nu a fost o perioadă uşoară pentru că au existat convulsii şi turbulenţe în organizaţie. Dar timpul, munca şi seriozitatea le estompează. La această dată, pot spune că organizaţia judeţeană ALDE Suceava a redevenit şi este un partid frecventabil. Ţin să vă spun că hemoragia de resursă umană nu a fost atât de accentuată pe cât se credea sau cum aveau aşteptări neprietenii politici. A fost o hemoragie de resursă umană, şi mă refer aici la cei doi primari, din trei câţi am avut, de la Bosanci şi consilierii care încă îl mai susţin şi doamna primar de la Capu Câmpului. Plus apropiaţi, cunoscuţi ai fostului preşedinte, şi e o chestiune firească şi naturală până la urmă”, a precizat Milici.

El a adăugat că toate turbulenţele din partid au fost estompate, iar ALDE Suceava este în creştere şi este pregătit pentru alegerile locale din acest an. Liderul ALDE Suceava a declarat că în momentul de faţă acest partid are candidaţi pentru funcţia de primar şi liste complete de consilieri locali în nu mai puţin de 32 de localităţi, din cele 114 ale judeţului. Ovidiu Milici a spus că există totuşi şi vulnerabilităţi, în condiţiile în care reconstrucţia ALDE Suceava s-a făcut de la zero.

„De această dată plecăm de pe premise absolut sănătoase. Şi de ce spun acest lucru? În momentul în care a trebuit să intrăm, să spargem acel lacăt sinistru de pe uşa acestui sediu, baza de date pur şi simplu ne-a fost furată, plus logistica pe care o avea ALDE în acest sediu. Dar pe de altă parte, m-am gândit că poate ni s-a făcut un bine. Pentru că am început de la zero. Am spus fiecărei organizaţii locale din acest judeţ că dacă vrem să mergem la o luptă cu mai multe forţe politice importante, deloc de neglijat, din judeţul Suceava, cu doi coloşi politici, PNL şi PSD, plus celelalte formaţiuni politice, nu ne va fi deloc uşor. Iar seriozitatea, munca şi tenacitatea sunt singurele prin care ne vom putea impune între aceşti coloşi politici din judeţul Suceava”, a mai declarat Milici. El s-a declarat mulţumit de modul în care decurg lucrurile în ALDE Suceava, mai ales că în prezent în acest partid există o echipă „care a renăscut”.