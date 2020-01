Fără milă

O partidă de vânătoare organizată în apropiere de Sasca Mare s-a lăsat cu împuşcarea fără milă a trei câini care au avut ghinionul să se afle în acea zonă. S-a întâmplat acum câteva zile, iar incidentul vine la scurt timp după ce alte şase patrupede au fost măcelărite pe un câmp dintre Clit şi Arbore.

Descoperirea a fost făcută de stăpânii unuia dintre câini. Aceştia locuiesc în Gura Humorului, dar vin frecvent la părinţii care au casă la Sasca Mare. De circa o săptămână câinele a dispărut de acasă, iar toate încercările de a-l găsi s-au dovedit în zadar.

„Noi, duminică l-am căutat în toate satele din zonă, chiar şi la Păiseni, dar nu ne-am gândit niciodată că poate fi aici, la câteva sute de metri de casă, împuşcat”, a explicat proprietara câinelui.

Asta până miercuri dimineaţă, când oamenii mergeau spre Sasca Mare şi au observat un stol de ciori adunate într-un loc. Au oprit maşina şi s-au deplasat în acel loc, unde spre marea lor stupoare şi-au găsit animalul fără viaţă. Alături mai era un alt patruped, care de asemenea prezenta urme de împuşcare.

A fost apelat serviciul 112, iar la faţa locului a sosit un criminalist care a luat probe care vor fi folosite în ancheta care va urma. La locul incidentului a sosit şi un veterinar care trebuia să ridice animalele în vederea necropsiei ce va stabili cu exactitate cauza morţii.

Oamenii cred că vinovaţi de acest incident sunt vânătorii, mai ales că acel câmp de lângă Sasca Mare este şi fond de vânătoare.

„Asta-i distracţia lor, se strâng câte 10-20 de vânători şi hai să împuşcăm, că dacă ar fi unul singur aş înţelege că e un accident, dar când găseşti pe toate câmpurile şi în tot judeţul, nu doar aici, e clară treaba”, a precizat Dănuţ Lucaciu.

Reprezentanta Asociaţiei „Casa lui Patrocle”, Roxana Ciornei, spune că în ultima vreme cazurile de acest fel s-au înmulţit îngrijorător.

„Sunt tot mai multe cazuri de abuzuri, câini împuşcaţi la Arbore, câine împuşcat pe stradă în Maramureş, plus câini împuşcaţi şi despre care am fost sesizaţi, dar nu am reuşit să ajungem până acolo. Vânătorii care au fost aici dorm liniştiţi acasă”, a arătat Roxana Ciornei.

Aceasta speră ca Poliţia să-şi facă treaba cât mai repede şi să dea de urma celor vinovaţi pentru a stopa acest adevărat fenomen.