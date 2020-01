Tradiţii

Credincioşii ortodocşi de stil vechi au aşteptat Anul Nou cu acelaşi Festival al Obiceiurilor de Iarnă cu care îl întâmpină la Drăguşeni în fiecare început de an, pe 13 ianuarie. Aflat la cea de a XII-a ediţie, evenimentul a adunat la poarta de intrare a Bucovinei cetele de urători şi ”actori” costumaţi în arnăuţi, irozi sau ţigani, capre şi urşi, care au încântat audienţa celor din Drăguşeni sau din localităţile din preajmă. 14 formaţii cu peste 500 de adulţi şi copii au înveselit în acest an atmosfera sărbătorii trecerii în noul an, evenimentul desfăşurându-se după prânz pe scena ridicată în acest scop în parcul central al localităţii.

Alaiul mascaţilor de Anul Nou a parcurs drumul principal al comunei, până în parcul central

Coloana participanţilor la festivalul a plecat în jurul orei 12.00 din faţa Primăriei Drăguşeni, fiind deschisă de gazdele festivalului, îmbrăcate în frumoase costume naţionale şi purtând inscripţia ”La mulţi ani! Anul Nou pe stil vechi Drăguşeni”. Au fost urmate, în coloana formată care a traversat o bună bucată de sat până în parcul central al localităţii, de formaţii din Fântânele, vestita Capră din Dolhasca, Grupul Folcloric ”Străjerii” din comuna Dolheşti, Urşii de la Preuteşti, Grupul din Corlata, Alaiul de datini ”Bogdana” de la Bogdăneşti, caprele din Mălini, banda de mascaţi din Răuceşti, judeţul Neamţ, grup de mascaţi şi urători din Boroaia, caprele şi căiuţii din Mirosloveşti, precum şi de o vitează ceată de mascaţi din Ruginoasa, ambele formaţii din judeţul Iaşi.

Unele formaţii au venit doar pentru paradă şi spectacolul de pe scena amenajată în parc, în timp ce altele, precum cei din Malanca Drăguşenilor, şi-au propus să colinde toată noaptea pe la casele cu fete de măritat, până a doua zi, în ziua de Sfântul Vasile pe vechi. Ei au avut grijă să-şi pregătească atât costumele, cât şi dansul, deoarece scopul principal al colindatului este ca „fiecare să-şi găsească o consoartă”. Cei mai mulţi participanţi însă s-au întrunit în această formaţie doar pentru plăcerea dansului şi pentru a duce mai departe tradiţiile de Anul Nou pe stil vechi.

Sute de oameni s-au adunat la scena din parc, pentru a petrece trecerea în noul an

Programul artistic de pe scena special amenajată în parcul comunei a început cu urăturile gazdelor, printre vorbitori aflându-se primarul Vasile Cepoi, gazda festivalului. În mijlocul oamenilor s-a aflat şi Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, care, invitat să se adreseze mulţimii adunate, a spus: ”Pe poarta asta de la Drăguşeni eu am scris <Hai în Bucovina> şi lumea a venit. Astăzi calculam numărul de turişti care au fost anul trecut în judeţul Suceava: 620.000 de turişti ne-au călcat pragul. Foarte mulţi, şi să ştiţi că ei vin pentru astfel de evenimente. De aceea noi am prelungit sărbătorile de iarnă şi pe stil vechi şi Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, este organizator alături de Primăria Drăguşeni al acestui eveniment. Dragii mei, iubiţi obiceiurile! Din păcate, nu în multe locuri din ţară sau din lume se mai petrec aceste obiceiuri. Am văzut turişti veniţi aici din mai multe locuri ale ţării, care au ştiut că pe stil vechi sunt frumoase obiceiuri în judeţul nostru, adunate la Drăguşeni. De altfel, Drăguşeniul a devenit o capitală culturală pe stil vechi la poarta de intrare a judeţului şi poate conta pe sprijinul nostru în continuare.”

Emoţionat de prezenţa sa în localitatea în care şi-a petrecut câţiva ani ai tinereţii, senatorul Ioan Stan le-a spus celor prezenţi de pe scena festivalului: ”Eu vin cu emoţie în fiecare an la acest eveniment, pentru că fiind absolvent al acestui liceu din clădirea pe care o vedeţi în lateral, timp de 4 ani am fost participant la toate cetele şi toate mălăncile de la Drăguşeni. Ne adunam an de an, o luam prin bahnă, pe la Strujan, ajungeam la Cepoi şi la Lică acasă, cu profesorii după noi, noi fugind de ei. La un moment dat, în mod tacit pactizam, ne opream la o locaţie şi ne îndestulam cu de toate. Ce frumos era a doua zi, cum ar fi mâine, când de Sfântul Vasile pe vechi, în deal la Frunză, se întâlneau Ceata de pe deal cu cetele de pe vale, urmau acele îmbrânceli, ceva printre dinţi, dar pe urmă se înfrăţeau şi povesteau timp de un an de zile ce frumos a fost. Acum este altceva şi vreau să-l felicit pe domnul primar Vasile Cepoi pentru că Drăguşeniul este astăzi o capitală a obiceiurilor pe stil vechi.”