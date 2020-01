„Modernizare”

O ușă a unui autobuz al societății de transport public din municipiul Suceava a fost blocată cu o mătură, aspect surprins, în data de 8 ianuarie a.c., într-o fotografie transmisă de președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir. Acesta ironizează situația, punând-o față în față cu recenta diplomă de excelență în transport public, acordată municipiului Suceava, de Asociația Municipiilor din România.

Mătura din ușa autobuzului reprezintă, pentru Cușnir, „o nouă dovadă indubitabilă a faptului că într-adevăr Suceava, administrată în ultimii 16 ani de Lungu și Harșovschi, se dezvoltă de la fiecare scară de bloc, de la fiecare ușă de autobuz”. „Aproape că nu ne mai interesează realitatea din stradă, faptul că Suceava are probabil cel mai ineficient, cel mai piratat de către rechini neplătitori de impozite și cel mai învechit transport public local, suntem bucuroși că Lungu și Harșovschi se împăunează cu diploma de Transport Public de Excelență 2020 și aia plătită cu banii publici ai sucevenilor. În timp ce majoritatea orașelor civilizate din România au achiziționat zeci, sute de autobuze moderne, electrice, Lungu și Harșovschi au achiziționat un măturoi folosit la blocarea ieșirii de siguranță a ușii din mijloc a autobuzului și se acoperă cu diplome inutile și cu o falsă imagine creată pe rețelele lor de socializare”, afirmă Dan Ioan Cușnir, într-un comunicat de presă.

El mai spune că Suceava are nevoie de infrastructură și de educație, „nu de diplome și de lăudăroșenie specifică oamenilor mici”. „Suceava are nevoie de ordine și progres, nu de gargară și folclor ieftin. Tot ceea ce ne-au prezentat Lungu și Harșovschi ca fiind realizări de excelență, (transport public, iluminat public, învățământ, parcări, fluidizare trafic, problema câinilor vagabonzi, baze sportive etc.), sunt de fapt eșecuri lamentabile. De fapt, Lungu și prințișorul moștenitor Harșovschi sunt două eșecuri lamentabile care au blocat dezvoltarea Sucevei, fiind interesați doar de imaginea și bunăstarea lor personală, în loc să fie interesați de creșterea calității vieții sucevenilor, adică a celor care le plătesc lor salariile nemeritate”, mai afirmă liderul PSD Suceava.