Umanitar

O femeie din Frasin, Cristina Beleca, în vârstă de 38 ani, are nevoie urgent de un transplant pulmonar. Ea a postat pe pagina ei de Facebook (Cristina Beleca – Beke) unmesaj emoționant, prin care cere ajutor: „Diagnosticul de fibroză pulmonară idiopatică în ultimul stadiu mi-a distrus viața și acum mă văd nevoită să fac un apel disperat către oamenii cu suflet bun. Toate visele mele s-au spulberat și sunt dependentă de un aparat de oxigen, iar singura mea speranță este să ajung să pot face transplantul. E înfiorător să știi că viața ta depinde de o sumă de care nu dispui”.

Viața Cristinei Beleca, după cum povestește chiar ea, a fost una normală până în toamna anului 2017, când totul avea să se schimbe în urma unei "vizite" la Urgențe. Diagnosticul de cancer de col uterin în stadiul 2B avea să îi schimbe total viața. Tratamentul oncologic care a constat în 25 de ședințe de radioterapie și aplicații interne (brahiterapie), care au fost efectuate în Spania, nu au fost deloc ușoare pentru Cristina Beleca, dar Dumnezeu a ajutat-o să treacă cu bine peste toate efectele secundare și durerile insuportabile.

O nouă lovitură

„După câteva luni, am ajuns din nou la Urgențe, cu insuficiență respiratorie. În urma unui tomograf, medicii mi-au spus că sunt suspectă de fibroză pulmonară. În ultimii 2 ani, am făcut foarte multe investigații în Spania, pentru a afla motivul pentru care plămânii mei s-au deteriorat atât de mult, ajungând să fiu dependentă de oxigen aproape non-stop și a nu mai putea face aproape nimic”, a povestit femeia din Frasin. Ea spune că toate analizele de sânge, biopsie, tomografe, RMN-uri, TC-PET, toate văzute de o comisie cu medici specialiști, duc la concluzia că ar suferi de o boală autoimună. Bolile autoimune apar atunci când sistemul imunitar începe să atace propriile organe, în cazul Cristinei fiind atacați plămânii. „Boala mea interstițială difuză în stare fibrozantă nu are tratament. Este nevoie doar de transplant. Pe lista de transplant nu pot fi acceptată momentan din cauza bolii oncologice. În urma bolii autoimune, mi s-a recomandat o terapie biologică cu hormoni (Rituximab) monoclonali, pentru încercarea de a stopa evoluția bolii până în momentul în care voi fi eligibilă pentru transplant. Transplantul doresc să îl fac în Spania, pentru că se fac mai multe transplanturi decât în România. Acum urmează partea financiară, care devine tot mai grea. Eu nu sunt cetățean cu drepturi în Spania. Nu am locuit acolo și nici nu am plătit taxe. Ca să se poată intra pe lista de așteptare pentru transplant în Spania, acum este nevoie de doi ani de rezidență legală pe teritoriul acestei țări. Am nevoie de o sumă de bani care să îmi acopere cheltuielile până la transplant, ele incluzând terapie, controalele periodice la clinica din Spania, asigurarea medicală care îmi va fi necesară pentru a beneficia de transplantul gratuit, controalele și medicamentele de după transplant, care sunt scumpe și care trebuie luate toată viața”, și-a continuat povestea suceveanca.

Salvați-o pe Cristina! Transplantul pulmonar, singura ei șansă la viață!

Deși problemele de sănătate par să o doboare, Cristina Beleca se luptă să le depășească în fiecare clipă. Cu toate că „este dependentă de oxigen”, ea încearcă să mai muncească de acasă, pentru a avea un venit, care se adaugă la salariul soțului, care lucrează câte 12 ore pe zi, pentru ca împreună să facă față cheltuielilor. Nimic nu este ușor când ești diagnosticat cu boli cronice și nu una, ci mai multe, boli pe care practic „le porți cu tine toată viața.” „Sper ca Dumnezeu, voința mea și puțin din ajutorul vostru să mă ajute să ajung ziua aceea când voi putea să respir din nou normal. Nu are rost să vă prezint și stările mele de rău, durerea și tot ceea ce include lipsa funcționării corectă a plămânilor. Eu vreau să cred că voi reuși în lupta ce mă așteaptă. Mulțumesc și celor cu ajutorul cărora am putut achiziționa oxigenul portabil cu care mă pot deplasa. Mulțumesc celor care mă vor ajuta cu o donație, o distribuire sau cu un gând pozitiv”, a completat femeia. Donațiile pentru Cristina Beleca se pot face apăsând <doneaza>pe Facebook, în conturile euro sau lei. Titular cont lei - Beleca Marius Ionuț, RO19RZBR0000060019088002

Raiffaisen Bank - SWIFT RZBRROBU, Titular cont euro-Beke Beleca Cristina Iuliana, IBAN ES3621001835180100798646

SWIFT-CAIXESBBXXX.