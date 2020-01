Marele premiu

Rădăuţeanul Daniel Prelipcean a câştigat marele premiu al Galei pentru Excelenţă Academică în Străinătate, eveniment anual care promovează studenţii şi absolvenţii merituoşi din diaspora românească, cu scopul recunoaşterii performanţelor lor academice şi extracurriculare.

Premierea celor mai buni studenţi români din străinătate a avut loc la Palatul Parlamentului, marţi, 7 ianuarie, în cadrul unei gale festive organizate de Liga Studenţilor Români din Străinătate

Daniel are 22 de ani, este masterand al Universităţii Tehnice din München, unde actualmente aprofundează Fizica aplicată.

Olimpic naţional la fizică şi matematică, Daniel Prelipcean a absolvit, în 2015, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, urmând Facultatea de Fizică – Matematică, de la Universitatea Jacobs din Bremen, Germania. În vara acestui an, Daniel Prelipcean a efectuat un stagiu de practică de 13 săptămâni la Organizaţia Europeană de Cercetare Nucleară – CERN, din Geneva, Elveţia. În primăvara acestui an, se va întoarce la CERN pentru a lucra la dizertaţia de master.

După ce a primit Marele Premiu, vizibil emoţionat, Daniel a adresat câteva cuvinte publicului, evidenţiind importanţa relaţiilor interumane, a parteneriatelor, în vederea obţinerii unor rezultate remarcabile.

„Dacă noi, tinerii intelectuali ai acestei ţări, nu putem aduce un aer proaspăt în România, atunci cine? Din umila mea experienţă în cercetare, am învăţat un lucru, şi anume că fiecare contribuţie individuală este importantă şi că progresul umanităţii poate fi realizat, preponderent, prin colaborări şi prin efortul unor oameni ambiţioşi. În altă ordine de idei, mereu am crezut că un premiu răsplăteşte doar efortul individual al unei persoane, dar mi-am dat seama că nu e chiar aşa. Acest premiu reprezintă o însumare a tuturor interacţiunilor din viaţa mea, cu toţi oamenii care m-au sprijinit, mi-au spus cuvinte de bine, dar şi de rău. Acest premiu este un premiu pentru toţi cei ce au părăsit vatra de acasă, pentru noi toţi”, a subliniat Daniel.

Juriul Galei Studenţilor Români din Străinătate 2020 a căutat ca laureaţii evenimentului, studenţi români care studiază şi se remarcă în afara graniţelor ţării, să aibă o activitate rodnică pe trei planuri: performanţă academică, implicare socială şi promovarea României.

„Cred că m-am pliat foarte bine pe toate cele trei domenii de care au ţinut cont organizatorii. Cred că întrunesc criteriile lor, cred că au văzut şi mult potenţial pentru viitor”, a menţionat Daniel.

”Entuziasmul de a descoperi ceva nou este unul dintre principalele motive pentru care mă trezesc în fiecare dimineaţă”

În prezentarea sa, Daniel consemnează că ştiinţa l-a modelat în persoana care este astăzi, „iar în semn de recunoştinţă am decis să-mi dedic viaţa acestei curiozităţi umane. În particular, entuziasmul de a descoperi ceva nou pentru beneficiul întregii lumi este unul dintre principalele motive pentru care mă trezesc în fiecare dimineaţă”.

Daniel mărturiseşte despre el că, pe plan social, i-a plăcut mereu să facă ceva cu un impact pe termen mediu sau lung.

De aceea a ales să fac voluntariat în domeniul educaţiei, precum: „Physik fur Fluchtlinge” (Fizică pentru refugiaţi): ateliere de prezentare a experimente de fizică în preajma Crăciunului pentru copii din familii de refugiaţi; „Cutting Edge Research in Romania” (CER2) - tabără de vară pentru olimpici la fizică. De asemenea, este membru în cadrul „Münchner Tafel”, unde în fiecare sâmbătă oferă alimente celor care au nevoie.

Promovarea României

De rădăcinile sale româneşti Daniel nu a uitat, ci dimpotrivă, le promovează şi le face cunoscute în lume: „Mândru de descendenţa mea din Bucovina, am fost organizatorul principal la Country Information Day – Romania, un eveniment de la universitate unde am prezentat România colegilor noştri studenţi, dar şi oricărui doritor. Bineînţeles, ca fost dansator semiprofesionist la Ansamblul <Ciobănaşul>, am pregătit şi o suită de dansuri.”