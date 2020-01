Gest de apreciat

Deputatul de Botoşani care a încasat patru amenzi şi a fost lăsat fără permis de conducere de un poliţist sucevean, la aeroportul de la Salcea, a transmis scuze pentru incidentul creat, inclusiv faţă de omul legii. Deputatul PSD Răzvan Rotaru a admis că a greşit pentru că a staţionat cu maşina neregulamentar, dar şi că nu a avut actele la el.

„Îmi cer public scuze! Am greşit că am staţionat într-o zonă interzisă şi nu am respectat de îndată indicaţiile domnului poliţist. În seara zilei de 31 decembrie, la aeroportul din Suceava îl aşteptam pe fratele meu, care a venit din Italia pentru a-l vedea pe tatăl nostru, grav bolnav. Nu eram deloc într-o stare bună. Din acest motiv, am plecat de acasă în grabă, mi-am uitat actele şi nu mi-am dat seama că am parcat într-un loc interzis pentru că mai erau şi alte autoturisme parcate. Am staţionat aproximativ 5 minute”, a declarat Răzvan Rotaru, citat de Monitorul de Botoşani.

Parlamentarul continuă să susţină că nu a folosit nici un fel de cuvinte calomnioase sau ameninţări la adresa agentului de poliţie:

„Realitatea a fost distorsionată. Dar admit că este vina mea că nu am avut actele asupra mea şi că am parcat într-un loc nepermis. Voi respecta decizia poliţiei”, a adăugat Răzvan Rotaru.

Chiar marţi, în ziua în care scandalul a izbucnit la nivel naţional, a decedat şi tatăl deputatului.

Reamintim că poliţistul sucevean Bogdan Bănică, liderul Sindicatului Decus, a făcut publică o scurtă filmare în care apare o parte a discuţiei dintre deputatul care staţiona neregulamentar cu maşina şi poliţistul Cristian Tuduruţă, de la Serviciul Judeţean al Poliţiei Transporturi Suceava, care a fost de serviciu la aeroport pe 31 decembrie.

Rugat să mute maşina, deputatul s-a apucat de făcut poze la alte maşini parcate în apropiere, ameninţând că va verifica el „cum stă treaba”. Pe filmare mai apare cum poliţistul îi cere deputatului documentele, ceea ce îl irită şi mai tare pe acesta. El a prezentat doar legitimaţia de parlamentar, ceea ce se poate interpreta şi ca un act de intimidare.

Pentru oprire neregulamentară, nerespectarea indicaţiilor poliţistului, neînmânarea documentelor pentru control şi tulburarea ordinii şi liniştii publice poliţistul Cristian Tuduruţă i-a aplicat deputatului amenzi în valoare de 2.240 de lei, totodată luând şi măsura suspendării permisului de conducere.

Reacţie poliţie: „Nu există locuri de parcare speciale pentru deputaţi, senatori, miniştri, membri CJ..."

Poliţia Transporturi Aeriene Suceava a transmis un mesaj prin care a încercat să lămurească problema staţionării maşinilor în faţa aeroportului: „Nu există locuri de parcare speciale pentru deputaţi, senatori, miniştri, membri CJ, alţi demnitari sau oameni politici în general la Aeroportul Suceava. Puţinul spaţiu din faţa aeroportului îl folosim toţi, indiferent de statutul social, doar ca zonă de drop-off, strict pentru debarcat şi îmbarcat pasageri. Nu putem aştepta în maşină pasageri în faţa aeroportului. Există parcare, costă 5 lei prima oră, apoi câte un leu pe oră, pentru toată lumea. Poliţia Transporturi Aeriene va continua să ia măsuri de sancţionare faţă de oricine nu respectă această regulă, indiferent de puterea sau culoarea politică. Mulţumim pentru înţelegere şi sperăm ca asemenea incidente să nu se repete.”