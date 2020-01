Bilanţ

Bilanţul de final de an al Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava indică faptul că pe parcursul anului trecut pe şoselele din judeţ au murit 83 de oameni. Numărul de decese este foarte mare, iar Suceava a rămas şi în 2019 cu cel mai mare risc de deces în accidente din România sau, cu alte cuvinte, judeţul în care s-a murit cel mai mult pe şosele. Este o „piatră de moară” de care Suceava nu scapă de ani buni de zile şi un barometru destul de clar al gradului de inconştienţă de pe şosele, şi aici nu vorbim doar de şoferi, ci şi de pietoni, biciclişti sau căruţaşi, care îngroaşă serios rândurile victimelor din ultimul an.

Scădere foarte uşoară faţă de anul 2018, însă importantă faţă de acum trei-patru ani

Strict pe cifre, Serviciul de Poliţie Rutieră Suceava a încheiat anul pozitiv, cu scăderi uşoare la număr de accidente şi consecinţe. Pe parcursul anului trecut pe raza judeţului Suceava au avut loc 278 de accidente rutiere grave, cu şapte mai puţine decât în anul precedent. Numărul de morţi, 83, este cu unul mai scăzut faţă de 2018. În ultimul an, nu mai puţin de 224 de persoane au fost rănite grav în accidente rutiere, în scădere cu 15 victime faţă de anul 2018.

Aceste scăderi sunt reduse şi la limită, având în vedere, de exemplu, că cel puţin alţi doi morţi au avut drept cauză a decesului o problemă medicală, care a dus la producerea accidentului, iar aceştia nu apar în statistică.

Dacă ne raportăm la acum trei-patru ani, când în judeţul Suceava au murit peste 100 de oameni per an, bilanţul de acum este ceva mai bun. Practic, în ultimii doi ani, 2018 şi 2019, numărul de decese a fost cu aproximativ 20 sub ce se înregistra în anii precedenţi. Totuşi, raportat la ce s-a întâmplă în România, numărul mare de persoane decedate în accidente rutiere rămâne una dintre cele mai serioase probleme ale judeţului.

De precizat şi că Suceava are cea mai întinsă reţea de drumuri naţionale din ţară.

Peste o sută de reţineri în arest, în cadrul celui mai important program de reducere a numărului accidentelor

Poliţiştii spun că au făcut tot ce a depins de ei pentru a reduce numărul accidentelor, în limita oamenilor pe care îi au la dispoziţie. Cel mai elocvent la capitolul măsuri luate este că la începutul anului trecut conducerea poliţiei judeţene a dispus un amplu program de reducere a accidentelor, prin reţinerea în arest a şoferilor pericol public. Practic, un program care pune accent de măsuri severe faţă de şoferii pericol public. Acest program a fost dus până la final de 2019, peste o sută de şoferi pericol public ajungând după gratii, cel puţin 24 de ore, iar o parte fiind ulterior şi arestaţi preventiv de instanţele de judecată. Cei mai mulţi dintre aceştia erau băuţi şi nu aveau drept de a conduce.

Foarte multe accidente cu victime pietoni, biciclişti şi căruţaşi

Și în 2019 au fost foarte multe accidente grave în care au căzut victime pietoni. În general, a fost vorba de pietoni loviţi de maşini în timp ce traversau neregulamentar ori se deplasau pe marginea drumului, însă au fost şi câteva cazuri în care oameni aflaţi pe trecerea de pietoni au fost accidentaţi grav sau mortal.

Multe accidente grave au fost provocate şi de biciclişti. De asemenea, căruţaşii care circulă pe timp de noapte fără lumini au rămas o problemă serioasă, mai ales în perioada toamnă-iarnă. Se mai remarcă în 2019 şi un număr semnificativ de accidente grave în care au fost implicaţi motociclişti, pe perioada verii.

De altfel, o particularitate a judeţului nostru, spun poliţiştii, este că multe victime provin din rândul altor participanţi la trafic decât cei care sunt în autoturisme. Au fost perioade în care s-au înregistrat câte patru-cinci accidente consecutive în care au murit pietoni, aşadar fără impact între autovehicule.

Nu în ultimul rând, o realitate tristă este că alcoolul la volan este o mare problemă în judeţul nostru. Deşi s-au luat măsuri destul de aspre faţă de şoferii băuţi (în limita Codului Penal), iar acestea au fost intens mediatizate, totuşi şoferii băuţi continuă să fie implicaţi în accidente sau tamponări aproape zilnic, plus cei care sunt prinşi zilnic de poliţişti înainte de a face probleme.

Mortalitatea în accidente rutiere în ultimii zece ani

O analiză a ultimilor zece ani arată că judeţul Suceava a avut foarte multe accidente cu consecinţe tragice. Anii de vârf au fost 2009 – 108 decedaţi, dar şi 2016 şi 2017, cu 105, respectiv 104 persoane moarte în accidente rutiere.

Cel mai „liniştit” an a fost 2012, cu 73 de persoane decedate în accidente rutiere. Tot cifră foarte mare.

Într-un judeţ mare ca Iaşi nu s-au înregistrat mai mult de 61, respectiv 66 de morţi în ultimii doi ani.