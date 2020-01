Decalaj la început de an

Drepturile bănești ale pensionarilor suceveni vor fi achitate cu un mic decalaj de timp, luna aceasta, pentru că banii pentru drepturile sociale ajung în conturile Poștei Române mai târziu ca în alte luni, fiind începutul de an.

Poştaşii vor începe să distribuie pensiile din data de 10 ianuarie, după ce Casa Naţională de Pensii Publice va vira marţi, 7 ianuarie, Poştei Române prima tranşă de bani.

„Până pe 20 ianuarie vor fi distribuite toate pensiile sucevenilor, chiar de presupune un efort foarte mare. Practic, vom avea la dispoziție șapte zile lucrătoare să facem ceea ce în mod normal se face de pe 1 până pe 15 ale lunii”, a spus directorul Oficiului Județean de Poștă Suceava, Nicu Costrâș.

Într-o lună obișnuită, Poșta Română primește prima parte a banilor de pensii cu trei zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate.

„Ca la orice început de an, partenerii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice virează Poștei Române prima tranșă a banilor începând cu 7 ianuarie, întrucât are loc închiderea de an, când se trage linie, închizându-se creditele bugetare. Transformarea acestora în cash și distribuirea în gențile fiecărui factor poștal durează aproximativ trei zile", se arată într-un comunicat al Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR).