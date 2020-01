Imagini dezolante la câţiva paşi de şcoala din Tişăuţi, comuna Ipoteşti, în imediata apropiere a unui loc de joacă recent inaugurat, unde de mai multe luni de zile „se dezvoltă” o groapă de gunoi clandestină.

Răzvrătiţi, localnicii au reclamat că sunt firme care vin şi aduc gunoiul la Tişăuţi, iar ceea ce se întâmplă în sat a scăpat de sub control.

”Noi ne-am cumpărat pubele, sortăm gunoiul şi alţii vin şi aruncă lângă casele noastre. Nu e normal aşa ceva”, a spus unul dintre săteni.

La rândul său, viceprimarul cu atribuţii de primar Constantin Bobu a arătat că „amenzi nu am dat nimănui, poate am greşit, dar de azi înainte nu voi mai greşi şi voi amenda şi cetăţenii care aduc gunoiul cu roaba. Vreau să aduc un utilaj pe şenile, să niveleze şi să ecologizăm zona. Până de Paşte o să fie curat. Chiar dacă nu era protest, tot făceam curăţenie. E permisă depozitarea doar a pământului şi a molozului ca să întărim malul”. Acesta a mai spus că în curând va monta camere de supraveghere şi va asigura pază umană non-stop.

”Nu am tolerat situaţia, dar nu am avut personal. A fost un paznic aici care şi-a dat demisia. Ne-am concentrat asupra altor proiecte din comună, am vrut să le terminăm înainte de a veni frigul, poate am neglijat puţin ce se întâmplă aici”, a mai spus Bobu.

Localnicii i-au spus lui Bobu că vor urmări dacă îşi va îndeplini promisiunile şi dacă până de sărbătorile de Paşti va reuşi să stăpânească problema deşeurilor din spatele şcolii.

Daniela Andrieş, iniţiatoarea întâlnirii, a menţionat că anul trecut, în zona fostei balastiere, era instalată o barieră, iar un paznic asigura supravegherea zonei, însă aceste măsuri de pază au fost sistate. Astfel, nu mai există nici un control al zonei, iar maşini de mare tonaj din comună şi din localităţi limitrofe aduc, în prezent, gunoi la fosta balastieră din sat.

Filmări şi fotografii de la groapa de gunoi, realizate de Daniela Andrieş, au fost postate pe https://www.youtube.com/watch?v=XQjh5gXHtZo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0f7UIP1joe0EtVClgwozlnm_-1lEYVP28S6-mTiH8M1UC3JQSIwozTpDM.

Aceasta a transmis, în numele cetăţenilor din Tişăuţi, o serie de solicitări autorităţilor locale, printre care interzicerea depozitării deşeurilor de orice fel pe teritoriul satului, sancţionarea celor care nu respectă acest amendament, salubrizarea zonei, măsuri urgente pentru stoparea scurgerii reziduurilor din fosa septică aflată în curtea şcolii.