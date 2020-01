Generozitate

75 de „bunici” de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca au primit şi în acest an, la început de ianuarie, vizita voluntarilor din Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Ciumârna, care le-au pregătit „pomana porcului”. În acest fel, „bunicii” au simţit gustul sărbătorilor de-acasă.

Voluntarii au fost însoţiţi de prof. Daniela Ceredeev, directorul Liceului Tehnologic ”Vasile Cocea” din Moldoviţa, şi de pr. paroh Dan Constantin Ceredeev - Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Ciumârna.

„Rămâne acesta un dar de suflet, pe care reuşim, iată, să ni-l facem de câţiva ani de sărbători. Am pregătit noi înşine micul dejun şi prânzul celor 75 de bunici de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca. Şi nu un prânz ca oricare. Tochitură (<pomana porcului> chiar atunci şi acolo tăiat), <mămăligă de barabule>, lapte acru-n cofă şi brânză de burduf. Apoi, şorici, fructe şi prăjituri. Am avut un nou răgaz de a depăna cu dânşii tulburătoare poveşti de viaţă. Şi iar ne-a mărturisit bunica Doiniţa că <viaţa sa a fost o doină>. Şi noi ştim că doina e un cântec de jale. O jale pe care azi am încercat s-o îmblânzim puţin”, a fost destăinuirea prof. Daniela Ceredeev, care spune că ceea ce o împlineşte cu adevărat este bucuria celorlalţi, fie că sunt copii, adulţi sau bătrâni.

Preotul Dan Ceredeev şi preoteasa prof. Daniela Ceredeev, care pe 1 ianuarie 2020 au împlinit „25 de ani la Ciumârna! Locul care ne-a căutat şi ne-a găsit şi ne-a devenit acasă”, aduc recunoştinţă „pentru jertfa din această zi” tuturor oamenilor care s-au implicat în această acţiune de suflet, care pentru „bunici” rămâne unică: Elena Bonzeac, Ecaterina Chiraş, Mărioara Istrătel, Rariţa Lehaci, Titi Loba, Lavinia Lucaci, Ilie, Rodica şi Mihai Michitiuc, Genoveva şi Marinel Mnesciuc, Constantin Moisa, Lenuţa Moisa, Cristina şi Ionel Moisa; Lenuţa, Vasile, Olimpia şi Constantin Moisa, Daniela Uhrenciuc, Ioana Vatamaniuc. Recunoştinţă pentru statornicia de fiecare an.

Lecţie de generozitate

La rândul lor, „bunicii” de la Solca, împreună cu directorul economic al Căminului pentru Persoane Vârstnice, Elena Repciuc, au transmis mulţumiri pentru acest dar deosebit Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” Ciumârna şi preotului paroh Dan Ceredeev. Bătrânii şi personalul de la Solca aduc mulţumiri voluntarilor din Ciumârna şi din Moldoviţa, printre ei multe cadre didactice, care de Crăciun au fost să-i colinde. „<Bunicii> de la Solca erau încredinţaţi că vom veni şi-au aşteptat. N-au mai fost colindaţi niciodată de atâţia profesori. Şi-au stat cu noi bucuroşi la poveste şi sfat. Aţi vrea să ştiţi de-această dată ce-am aflat? Unii citesc... <Viaţa ca o pradă> şi <Fraţii Karamazov>. Alţii rememorează fragmente din arii celebre şi-ar vrea să revadă <Spărgătorul de nuci>. Alţii, şi din nefericire mulţi, privesc în gol pe fereastră şi-aşteaptă să li se-ndure timpul şi să-i aducă pe cei dragi înapoi”, ne-a spus prof. Daniela Ceredeev.

Grupul de colindători le-a pregătit şi oferit „bunicilor” daruri pentru suflet, prăjituri şi cozonaci şi bunătăţi şi chiar şi o maşină de gătit. Pe-nserat, colindătorii au plecat, iar bătrâneii au rămas acolo, în pragul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, bucuroşi că au primit daruri, că au stat la poveşti cu oaspeţii şi au ascultat frumoase colinde care le-au adus aminte de copilărie. Şi în acest fel, am mai primit o lecţie de generozitate, o lecţie din care fiecare poate să extragă ce doreşte, dar poate să înveţe să scrie propria poveste, să predea propria lecţie de umanitate, pentru că sunt mulţi bătrâni şi copii singuri, necăjiţi, care aşteaptă, nu doar de sărbători, vizita unor oameni precum cei din Ciumârna şi Moldoviţa.