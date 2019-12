Mandatul 2020-2024

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV) e pregătită pentru desemnarea noilor reprezentanţi pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi instituţiei.

Este vorba despre alegerile pentru cel mai înalt for de decizie, Senatul, pentru Consiliul facultăţii, în Consiliul pentru studii universitare de doctorat, precum şi pentru funcţia de rector pentru mandatul 2020-2024. De asemenea, vor fi organizate alegeri pentru membrii şi directorii departamentelor facultăţilor.

Este un demers care implică întreaga comunitate academică, profesori şi studenţi reprezentanţi, fiind „un moment urmărit şi aşteptat cu real interes de toate cadrele didactice titulare şi de studenţii reprezentanţi, întrucât toată comunitatea este interesată să decidă mandatele celor aleşi pe următorii patru ani”, a arătat conf. univ. dr. Liana Pascariu, preşedintele Biroului Electoral al USV.

„De altfel, pe 23 ianuarie 2020 va avea loc o adunare generală la nivelul Universităţii în vederea dezbaterii programului managerial al candidatului la funcţia de Rector (n.r. - actualul rector Valentin Popa), însă electorii sunt la fel de interesaţi de toate alegerile”, a mai arătat Pascariu.

Responsabil cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile de rector, director de departament, dar şi pentru alegerea membrilor structurilor de conducere (Consiliul departamentului, Consiliul facultăţii, Consiliul pentru studii universitare de doctorat şi Senat) este Biroul Electoral al USV.

Şi studenţii au un cuvânt important de spus în aceste alegeri

În vara acestui an cadrele didactice şi studenţii reprezentanţi şi-au exprimat opţiunea privind modalitatea de desemnare a rectorului, iar pe 30 ianuarie îşi vor exprima votul pentrumandatele de membru în Consiliul facultăţii, Senatul USV, Rector şi pentru Consiliul pentru studii universitare de doctorat.

Pentru Senat sunt 50 de candidaturi din partea universitarilor. Structură care reprezintă comunitatea universitară, Senatul are 40 de membri (30 de cadre didactice şi 10 studenţi senatori).

De cealaltă parte, Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii, având în componenţă minimum 25% studenţi.

Pentru alegerea membrilor din Senatul USV şi pentru desemnarea rectorului, un cuvânt important de spus îl au şi studenţii instituţiei.

Alegerile de la USV au debutat în primăvara acestui an şi se vor încheia în luna martie 2020, iar durata mandatelor este de patru ani.

Rolul studenţilor reprezentanţi

Şi studenţii Universităţii au trecut în toamna acestui an prin alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor în structurile deliberative ale Universităţii.

Pentru că este imposibil ca mii de studenţi ai Universităţii din Suceava să-şi exprime opiniile concomitent, interesele studenţilor sunt aduse la cunoştinţa conducerii prin studenţii reprezentanţidin Senat sau Consiliul facultăţii.

Campania de alegere a studenţilor reprezentanţi s-a desfăşurat în toamna acestui an, mandatul studenţilor aleşi în Senat şi Consiliul facultăţii urmând să se desfăşoare din martie 2020, pe durata unui an de zile. Reprezentanţii Universităţii încurajează studenţii să se implice în structurile de conducere ale USV, să candideze şi să fie parte activă a instituţiei. Potrivit acestora, studenţii din Consiliul Facultăţii şi în Senat reprezintă interesele colegilor, pot propune acte normative care să îmbunătăţească activitatea colegilor, sunt obligaţi să cunoască bine problemele studenţilor pe care îi reprezintă şi să propună soluţii, informează studenţii pe care îi reprezintă etc.

La alegerile pentru studenţii reprezentanţi din Consiliul facultăţii, interes ridicat a fost la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, unde au votat 635 de studenţi, precum şi la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, unde au fost 451 de voturi înregistrate sau Facultatea de Istorie şi Geografie – aproape 300 de voturi.

Prezenţă modestă la urne a fost la Ştiinţe ale Educaţiei, unde doar 56 de studenţi au vrut să aleagă colegii care să-i reprezintă în Consiliul Facultăţii.

În cadrul alegerilor pentru studenţii senatori, prezenţa la vot a fost semnificativ mai ridicată la toate facultăţile. Fiecare dintre cele zece facultăţi ale USV are câte un student senator.