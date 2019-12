Acţiune

Organizaţia municipală a Tineretului Naţional Liberal din Rădăuţi a organizat recent cea de-a IV-a ediţie a campaniei „DONATHLON - donează din inimă pentru o inimă”. Scopul proiectului a fost suplimentarea rezervelor de sânge din Spitalul Municipal Rădăuţi şi ajutorarea Anucăi Ungurean, o tânără care a rămas doar în grija bunicii şi se află într-o situaţie dificilă. La Centrul de transfuzie sanguină s-au prezentat 40 de persoane, 36 fiind eligibile pentru donare. Toţi cei care au donat pentru cauza umanitară au fost premiaţi cu o medalie “Erou DONATHLON” din partea TNL Rădăuţi.

După ce au fost strânse toate donaţiile şi bonurile de masă obţinute din donarea de sânge, o parte dintre membrii TNL Rădăuţi au fost la domiciliul Anucăi şi i-au înmânat donaţiile. Proiectul a fost organizat de TNL Rădăuţi cu sprijinul organizaţiei PNL Rădăuţi, organizaţiei TNL Suceava, personalului medical din cadrul Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi şi deputatului Dumitru Mihalescul. Evenimentul a ajuns astfel la a IV-a ediţie şi a devenit o tradiţie pentru cei din TNL Rădăuţi, coordonatorul proiectului fiind preşedintele TNL Rădăuţi, Silviu Cătălin Tibeică.

Tibeică: „Anuca ne-a primit cu braţele deschise”

LiderulTNL Rădăuţi a declarat: ”Sunt plăcut surprins de faptul că oamenii răspund pozitiv acestor tipuri de acţiuni şi îşi găsesc timpul necesar pentru a se implica. Am găsit o Anuca optimistă, plină de dragoste, cuminte, aşteptându-l cu nerăbdare pe Moş Crăciun. Anuca ne-a primit cu braţele deschise şi am descoperit că este o fată pasionată de pictură, având în casă o colecţie impresionantă de creaţii. Bunurile strânse au fost înmânate bunicii ce o are în grijă pe această minunată fetiţă. Pe lângă donaţiile strânse, colegii noştri, medicul stomatolog Florin-Marius Nichitean şi opticianul Matei Horodincă, îi vor oferi fetiţei tratamente stomatologice gratuite şi ochelari pentru îmbunătăţirea vederii acesteia. Dorim să mulţumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfăşurarea a proiectului, cu donaţii sau cu timpul acordat şi să asigurăm cetăţenii că vom continua această serie de acţiuni şi aşteptăm cât mai mulţi oameni să se implice în viitor”.