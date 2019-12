Administraţie

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la bilanţul activităţii din acest an, că 2019 a fostul unul bun din punctul de vedere al realizărilor din administraţia judeţeană. „Închidem un an bun. Nu foarte bun. Dar bun pentru că s-au reuşit multe lucruri care pe finalul acestui an au început să se mai îndrepte. Am început sub auspicii oarecum mai zgârcite din punct de vedere financiar”, a spus Flutur.

El a făcut referire în primul rând la investiţiile în modernizarea infrastructurii rutiere, precizând că în total au fost 150 de kilometri de covoare asfaltice şi drumuri modernizate, respectiv 42 de tronsoane de drum modernizate. „Am găsit şi resursele. Am reuşit până la urmă să deblocăm situaţii foarte critice, şi mă refer aici la zona achiziţiilor şi a interpretărilor OUG 114. Era gata, gata să plece unii constructori din şantiere pentru că nu veneau precizări şi lămuriri. Cu toate acestea am reuşit să facem ce trebuie în judeţul acesta în ceea ce priveşte infrastructura de drumuri. Şi la ora aceasta se mai lucrează la plasarea de marcaje rutiere şi indicatoare. S-a cam întârziat aici din partea constructorilor în anumite porţiuni de drum, dar se lucrează”, a arătat Flutur.

El a adăugat că echipa care evaluează ofertele la licitaţiile pentru rutele Suceava – Dolhasca şi Suceava – Moara – Liteni – Zahareşti – Stroieşti se află în linie dreaptă, iar în jurul datei de 10 ianuarie 2020 s-ar putea afla câştigătorul. Gheorghe Flutur a spus că acest proiect are o valoare de 35 de milioane de euro, fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional. „Noi am fost la pachet cu judeţul Iaşi. La acest proiect a apărut acea consecinţă a OUG 114 care ne-a făcut să ne împrumutăm pentru o cofinanţare foarte consistentă. Dar intrăm în linie dreaptă şi sper ca în primăvară să dăm în asfaltare aceste tronsoane”, a spus preşedintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a făcut referire şi la Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava, la care se lucrează la noul terminal. „Zilele trecute s-a turnat şi placa, pentru că vremea a permis acest lucru. S-a lucrat intens în ultima perioadă. Suntem în grafic şi s-a făcut şi achiziţia de materiale. Ne luptăm în continuare pentru noi destinaţii şi sper să fim mult mai convingători când terminalul va fi gata pentru ca operatorii să aibă motive şi mai serioase pentru destinaţii de zbor”, a precizat Gheorghe Flutur.

430.000 de pasageri pe Aeroportul „Ştefan cel Mare”

Gheorghe Flutur a declarat că de la începutul acestui an şi până joi pe aeroportul sucevean au fost înregistraţi 412.000 de pasageri, iar până la finalul anului cifra va ajunge la 430.000. Flutur a apreciat că 2019 a fost unul foarte bun pentru aeroport, amintind că în 2016 au fost aproximativ 50.000 de pasageri, iar anul acesta cifra a crescut de aproape nouă ori.

Gheorghe Flutur a apreciat şi investiţiile de anul acesta de la Spitalul „Sf. Ioan cel Nou”, subliniind faptul că doar Consiliul Judeţean Suceava a alocat o sumă de cel puţin 15 milioane de euro. El a spus că în 2019 a fost inaugurat un ambulatoriu modern, dar şi alte lucrări, inclusiv ambulatoriul de la infecţioase. „Şi am deschis noi fronturi, noi şantiere, blocurile operatoare noi, bazinele de apă şi tot ce înseamnă siguranţă în ceea ce priveşte apa potabilă de la Spitalul Judeţean. Plus pregătirea de noi şantiere pentru perioada care urmează”, a precizat Gheorghe Flutur.

Preşedintele CJ Suceava a mai declarat că 2019 a fost anul în care a devenit funcţional sistemul de colectare centralizat al deşeurilor în judeţul Suceava. „Din fericire Suceava este unul dintre puţinele judeţe care au sistemul integrat care funcţionează. Mai puţin depozitul de la Mestecăniş, dar toate primăriile şi operatorii transportă deşeurile la depozitul de la Moara. A fost o perioadă grea şi pentru acest lucru”, a mai adăugat şeful administraţiei judeţene. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că la finalul acestui an a fost semnat şi contractul de un sfert de miliard de euro de care vor beneficia circa 226.000 de locuitori ai judeţului, „un proiect care reprezintă un mare câştig pentru judeţ”.

De asemenea, el a spus că tot pe final de an s-a reuşit deblocarea unor „probleme încâlcite” lăsate de fosta guvernare, cum ar fi şi asigurarea încălzirii în municipiul Vatra Dornei. „În acelaşi timp, până joi seara, târziu, am discutat cu miniştri din cabinetul Orban despre hotărârile de Guvern pentru construcţia conductei de gaz metan spre Vatra Dorna, pentru că adevărul adevărat este că nu s-a făcut aproape nimic. Am găsit, de exemplu, că încă nu era plecată de la Suceava documentaţia pentru partea de păduri, pentru scoaterea din fond forestier. La agricultură nimic făcut, pentru că şi aici trebuie scoase nişte fâneţe din circuitul agricol. Aseară târziu erau avizate de Ministerul Agriculturii, de Ministerul Justiţiei aceste acte normative pentru a putea intra în linie dreaptă. Licitaţia a fost câştigată, se ştie cine construieşte conducta, dar nu sunt Hotărârile de Guvern care să reglementeze traseul. Şi se spunea că de luni e clar. Aşa de clar încât sunt pe acolo colegii noştri pentru a descâlci şi problema asta”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a mai precizat că tot în 2019 s-a clarificat şi centura Sucevei, pentru a intra în linie dreaptă pentru recepţie. Flutur a spus că la centura Sucevei constructorul mai trebuie să primească o sumă de 18 milioane de lei, iar aceeaşi firmă mai are de încasat alţi 12 milioane de lei pentru lucrările efectuate pe DN 18, pentru tronsonul de la Iacobeni la Cârlibaba, „care încă nu este recepţionat şi pentru care am rugat să grăbească procedurile”.

Flutur: Anul acesta vom înregistra aproape 500.000 de turişti în judeţul Suceava

Gheorghe Flutur a făcut referire şi la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, precizând că a făcut mai multe solicitări de fonduri pentru investiţii importante în judeţ. „Am solicitat introducerea cu prioritate a unor obiective cum e vama Siret. Acolo există un proiect din 2015 şi nu s-a mai făcut nimic pe el. Un proiect pe Programul Operaţional Infrastructură Mare, de 15 milioane de euro, din care o treime sunt bani care trebuie puşi de statul român şi l-am rugat pe ministrul Cîţu să-i prindă la cofinanţare. Până la urmă acesta este principalul punct din Nord-Estul României de legătură cu Ucraina şi sunt aproximativ 600.000 de vehicule care trec prin această vamă. De asemenea, am solicitat Guvernului bani pentru programul Utilităţi şi mediu, pentru ca primăriile să nu mai aibă probleme financiare. Cât despre lucrările mari, despre ele pot să spun că cei de la Transgaz au bani pentru investiţia în conducta spre Vatra Dornei. În acelaşi timp CNAIR a anunţat că pentru tronsoanele de autostradă A7 avea 100 de milioane de lei prinşi pentru studiile de fezabilitate, care să înceapă în 2020. Vorbim de tronsoanele Siret - Suceava şi Suceava – Paşcani, în aşa fel încât să le lege de celelalte tronsoane licitate anul acesta la studiile de fezabilitate, astfel încât în 2021 să ne putem gândi la începerea lucrărilor”, a spus Flutur, care a mai adăugat că „la începutul anului viitor o să avem şi vizita ministrului Lucian Bode la Suceava, pentru că am discutat foarte mult şi despre autostrada Nordului, Suceava - Bistriţa – Dej - Satu Mare. Şi asta va fi etapizată, în prima etapă vorbind de construirea centurilor ocolitoare. Şi experţii de la CNAIR vor fi prezenţi pentru a parcurge traseele centurilor ocolitoare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean. Flutur a arătat că pentru şoselele ocolitoare fondurile vor fi alocate, cel mai probabil, prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare.

„Trebuie spus că sunt lucruri care sunt în grădina Consiliului Judeţean, de care am vorbit la început, dar sunt şi lucruri care privesc judeţul Suceava, dar nu sunt în grădina Consiliului. Însă masterplanul de dezvoltare a judeţului are în vedere şi aceste lucruri, şi de aceea îmi permit să cer Executivului, ca preşedinte al CJ Suceava, şi vama de la Siret, centurile ocolitoare şi autostrăzile care trec prin judeţul Suceava, şi modernizare căii ferate Suceava – Bucureşti”, a afirmat Gheorghe Flutur.

Nu în ultimul rând el a făcut referire şi la turism, declarând că anul acesta în judeţ vor fi aproape 500.000 de turişti, „ceea ce este un lucru extraordinar de bun”. „Eu sper să se pună de acord instituţiile care inventariază şi raportează aceste cifre. Dar cam aici ne învârtim. Depăşisem la finalul lunii trecute circa 460.000 de turişti, de aia spun că ne apropiem de jumătate de milion de turişti. Şi dacă vremea va fi frumoasă şi va şi ninge puţin, poate vom depăşi jumătate de milion de turişti, ceea ce înseamnă mult pentru judeţul Suceava”, a încheiat Gheorghe Flutur.