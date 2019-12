Susţinere

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a anunţat că bugetul pentru anul 2020 propus de Guvernul PNL este bazat pe cifre reale şi nu pe iluzii. Angelica Fădor a precizat că Legea bugetului de stat este o prioritate naţională, iar România are nevoie ca acest buget să fie adoptat până la finalul acestui an. Fădor a subliniat că PNL îşi propune să repare tot răul făcut de PSD şi să pună bazele unei creşteri economice sănătoase care să asigure îmbunătăţirea reală a nivelului de trai, iar bugetul pentru anul 2020 propus de liberali este un buget al adevărului.

„Prin bugetul propus pentru 2020 este asigurată creşterea salariilor şi pensiilor, creşterea nivelului investiţiilor publice, este prevăzută finanţarea marilor proiecte de infrastructură.

Este pentru prima dată în ultimii ani de zile când bugetul de stat este realizat pe cifre reale, în mod responsabil faţă de cei care contribuie prin taxe şi impozite la constituirea bugetului. Bugetul de stat înseamnă cheltuieli care pot fi realizate din suma contribuţiilor din taxe şi impozite ale cetăţenilor. Sunt bani publici care trebuie gestionaţi în mod responsabil şi nu sunt bani picaţi din cer, iar orice adâncire a deficitului înseamnă împrumuturi suplimentare, adică îndatorarea viitoarelor generaţii”, a spus deputatul liberal. Angelica Fădor a declarat că fostele guvernări PSD au minţit în cifrele bugetare, folosind fel de fel de artificii pentru a prezenta situaţii false, ceea ce a făcut ca deficitul bugetar real să ajungă în acest an la 4,3%, în timp ce Guvernul PNL reduce în 2020 deficitul bugetar la 3,58% şi fixează un calendar de revenire a acestuia sub pragul de 3% în 2022. Ea a arătat că PSD nu a fost capabil să promoveze bugetul pe 2019 decât abia în luna martie a acestui an. „Alocarea sumelor pentru ministere acoperă întregul necesar, spre deosebire de bugetul precedent, în care PSD nu a prevăzut sumele necesare nici măcar pentru plata salariilor până la finalul anului.

Sumele prevăzute în buget optimizează toate zonele bugetare din care se făcea risipă din bani publici şi se iau măsuri suplimentare de raţionalizare. Sunt îngheţate salariile demnitarilor, este redusă subvenţia pentru partidele politice, sunt interzise cumulul pensie/salariu pentru angajaţii din sectorul public, detaşările din sectorul privat în sectorul public, sunt raţionalizate cheltuielile cu bunuri şi servicii ale instituţiilor publice – adică măsuri care să genereze economii la bugetul de stat, astfel încât să poată fi respectate celelalte angajamente legale referitoare la pensii şi salarii”, a arătat deputatul sucevean.

Fădor: PNL repară o nedreptate uriaşă comisă de PSD şi oferă autorităţilor locale banii necesari pentru dezvoltare

Angelica Fădor a afirmat că PNL creşte bugetul Educaţiei şi ţinteşte atingerea a 6% în următorii 2-3 ani, iar finanţarea sistemului de educaţie din România nu se realizează exclusiv prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ci şi prin bugetele locale, programele finanţate din fonduri europene, programe de investiţii din fonduri nerambursabile.

„Pentru anul 2020 se poate miza real pe 3,8% din PIB după ce în 2019 a fost sub 2,8 la sută din PIB. Tot în 2020 vor fi folosiţi banii europeni pentru finanţarea unor proiecte specifice, cum ar fi masa caldă în şcoli, iar autorităţilor locale le vor fi alocate mai multe fonduri pentru a susţine investiţii în şcoli. Totodată, vor fi încurajate investiţiile din zona capitalului privat în zona educaţiei, mai ales în zona învăţământului tehnic şi profesional, iar nu în ultimul rând şi în zona universităţilor”, a declarat deputatul liberal.

În ceea ce priveşte domeniul Sănătăţii, Angelica Fădor a explicat că bugetul pentru 2020 va fi mai mare decât cel din 2019, fiind format din bugetul Ministerului Sănătăţii de 11,4 miliarde de lei, la care se adaugă bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), de 41 de miliarde de lei, fiind mai mare cu 2,4 miliarde de lei decât cel din acest an.

„O măsură reparatorie este eliminarea supraaccizei la carburanţi care a generat un val de scumpiri, iar transportatorii au fost afectaţi negativ. Eliminarea supraaccizei la carburanţi va duce la scăderea preţurilor benzinei şi motorinei cu 32 de bani/litru. O nouă măsură foarte importantă este că Guvernul PNL majorează sumele care rămân autorităţilor locale, din impozitul pe venit şi din cota defalcată de TVA pentru că PNL consideră că banii trebuie cheltuiţi în primul rând în comunităţile care îi produc pentru că ştiu cel mai bine care sunt nevoile pe care le au şi care sunt priorităţile”, a transmis Fădor.

Ea a mai precizat că PNL repară o nedreptate uriaşă comisă de PSD şi oferă autorităţilor locale banii necesari pentru dezvoltare, finanţarea modernizării şi întreţinerii infrastructurii şcolare, pentru derularea unor programe naţionale, pentru copiii cu nevoi speciale, stimulente pentru eliminarea abandonului şcolar, alte măsuri cu caracter social, infrastructură sau plata contractorilor.