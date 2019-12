Pe 28 decembrie

Pe data de 28 decembrie 2019, în municipiul Fălticeni va avea loc a patra ediție a evenimentului „Gala Comunității Fălticenene”. Organizatorii și-au propus să ofere bucurie celor aflați în nevoie și să le ofere cetățenilor șansa de a se implica activ în dezvoltarea comunității locale.

Evenimentul va avea loc la Restaurantul Rubin din Fălticeni și va începe la ora 18:00. Organizatorii vor pregăti la început o recepție pentru invitați, care va fi urmată de licitația organizată pentru strângerea de fonduri pentru un caz social. Între obiectele care vor fi scoase la licitație se numără caricaturi ale fălticeneanului Doru Axinte, cartea „Ne facem bine”, semnată în original de toți jurnaliștii echipei „România, te iubesc” de la PRO TV, tabloul Regina Maria, un tricou de la Asociația Dăruiește Viață și altele. În a doua parte a evenimentului, va urma decernarea distincțiilor „Făuritori de fapte bune”,momentcarea adus de fiecare dată emoții pe scenă și în sală.

În prezent, pe pagina de facebook Asociația Comunității Fălticenene este în desfășurare o licitație online cu picturi realizate de elevi din Fălticeni. Denisa Vasiliu, îndrumătoarea copiilor, a reușit să construiască o echipă a faptelor bune și împreună au decis să doneze 36 de picturi, pentru a le veni în ajutor colegelor de școală. Licitația online este deschisă tuturor celor interesați și se declară câștigătoare persoana care a licitat suma cea mai mare, prin comentariu direct la fotografia care ilustrează fiecare lucrare. Toți banii care vor fi strânși în urma licitației vor fi donați către Alexandra Ana (6 ani), Iuliana (4 ani) și Eliza Elisabeta (1 an și 8 luni). Până în prezent, sumele licitate cumulează peste 7.000 RON, iar licitația se va încheia în data de 20 decembrie 2019, la ora 23:59.

Simona Botner, inițiatorul Galei Comunității Fălticenene, a precizat:„În ultimii trei ani, de când am lansat Gala, fălticenenii ne-au demonstrat ca ei cunosc noțiunea de unitate și de apreciere, iar asta ne-a încurajat săcontinuăm să dezvoltăm proiectul nostru. Anul acesta ne-am pus la dispoziție resursele și am devenit o platformă de promovare a unor tineri talentați. Perioada sărbătorilor ne va aduce iarăși împreună, în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Comunității Fălticenene, în încercarea de a aduce un plus orașului, prin recunostință și ajutor, acordate celor în nevoie.”

Simona Botner este Director Executiv al Asociației Biciclistelor din România și a organizat diverse evenimente sociale în București și în țară, în ultimii ani. Odată cu lansarea ideii care a stat la baza Galei Comunității Fălticenene, s-a constituit în mod voluntar o echipă de fălticeneni, din care fac parte: prof. Anca Șoldănescu, prof. Lăcrămioara Acatrinei-Vasiliu și prof. Ioan Caulea, cadre didactice la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, și Șerban Vornicu, specialist în Comunicare și Relații Publice. O comunitate este pusă în valoare de tinerii cu inițiativă, motiv pentru care echipa va fi completată de liceeni din Fălticeni, care s-au alăturat ca voluntari echipei de organizare. Pentru ca ideea să poată fi pusă în practică, s-au alăturat evenimentului sponsorii Restaurant Rubin, Xeroprint și Pastel.