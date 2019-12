În centrul Sucevei

Utilizarea locurilor de parcare amenajate pe străzile Nicolae Bălcescu şi Vasile Bumbac, din centrul municipiului Suceava, se face contra cost, începând de luni, 16 decembrie.

În momentul de faţă sunt montate cinci parcometre, urmând să fie montate încă două. Tariful de parcare este de 2 lei/oră.

Introducerea parcărilor cu plată pe cele două străzi s-a făcut în baza unei decizii de Consiliu Local.

Pe lângă locurile de parcare cu plată supraterane, sucevenii şi cei care sunt în vizită au la dispoziţie şi parcările subterane din Centru (una de 107 locuri, iar cealaltă de 55 de locuri), la care tariful de utilizare este de numai 1 leu/oră.

Sucevenii, dar şi cei care ajung mai des pe aici sunt încurajaţi să descarce aplicaţia Suceava Parking, care este disponibilă atât pentru sistemele de operare iOS, cât şi Android, prin care au la dispoziţie mai multe variante de plată, inclusiv cu cardul.

Pentru cei care nu folosesc aplicaţia, plata se poate realiza şi printr-un SMS trimis către numărul de telefon 7442.

La plata prin SMS sau prin card costurile sunt mai mari, dar taxa încasată de municipalitate este aceeaşi, diferenţa constând în taxele serviciilor puse la dispoziţie de furnizori.

Pentru persoanele riverane există varianta de abonament trimestrial, semestrial ori anual, valabil între orele 16.00-08.00, de luni până vineri, iar sâmbăta şi duminica integral.

Preţul acestora este de 100 de lei trimestrial, inclusiv TVA, 180 de lei semestrial şi 350 de lei anual.

Parcările cu plată din Suceava pot fi utilizate gratuit de către posesorii vehiculelor dacă sunt deţinători ai cardului-legitimaţie pentru persoanele cu handicap, prin afişarea acestuia la loc vizibil, dar şi de posesorii de autovehicule electrice.

Taxarea cu ora a locurilor de parcare se aplică de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08.00-20.00. În afara programului stabilit, adică seara şi noaptea, timp de 12 ore, dar şi duminica, utilizarea parcărilor subterane şi a celor supraterane este gratuită.

Taxele aplicabile în parcările supraterane şi subterane din municipiul Suceava sunt:

- taxa orară – 2 lei/oră inclusiv TVA prin emitere tichet de la parcometru pentru parcările supraterane şi 1 leu/oră inclusiv TVA pentru parcările subterane;

- taxa prin SMS: 0,25 euro plus TVA pentru jumătate de oră, 0,45 euro plus TVA pentru o oră, 0,9 euro plus TVA pentru două ore, 1,8 euro plus TVA pentru patru ore şi 3,6 euro plus TVA pentru opt ore.

- taxa cu cardul – 1,4 lei cu TVA inclus pentru o jumătate de oră; 2,5 lei cu TVA inclus pentru o oră; 5 lei cu TVA inclus pentru două ore; 10 lei cu TVA inclus pentru patru ore; 20 lei cu TVA inclus pentru opt ore.

Pentru reţeaua Orange se va adăuga un cost de 0,06 euro, costul SMS-ului.