Componenta umanitară

Invitaţii Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, care s-a desfăşurat vineri, 13 decembrie, de la ora 18:30, la Prestige Ballroom Suceava, s-au dovedit şi de această dată foarte generoşi. Prin vânzare de bilete, donaţii şi prin sumele oferite la licitaţii de oameni cărora le pasă de semenii lor, la cea de-a VIII-a ediţie a galei „Top 10 Suceveni” s-au strâns 64.945 de lei, din care 57.945 de lei s-au adunat doar în timpul galei, bani care ajung la Centrul „Licuricilor”. Este vorba de proiectul „Centru comunitar pentru persoane vulnerabile”, iniţiat de Asociaţia „Licuricii Fericiţi” din Câmpulung Moldovenesc. Preşedinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi” este învăţătoarea Nicoleta Bogoş, laureată a Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, care a obţinut în urma voturilor şi Premiul publicului.

Donaţii

Peste 600 de invitaţi au participat vineri, 13 decembrie, la Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, un eveniment care a reunit oameni care, prin faptele lor, redau speranţa pentru o lume mai bună, oameni care au reuşit să răzbată într-o perioadă destul de dificilă, având realizări deosebite care merită să fie cunoscute. Evenimentul a fost organizat de „Monitorul de Suceava”, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Suceava şi Prestige Ballroom Suceava. Gala „Top 10 Suceveni” este un eveniment care premiază performanţa, dar, în acelaşi timp, este o gală exclusiv caritabilă.

Pentru susţinerea proiectului „Centru comunitar pentru persoane vulnerabile”, la Câmpulung Moldovenesc, proiect iniţiat de Asociaţia „Licuricii Fericiţi”, firma STIL GLASS SRL din Suceava a donat spre vânzare zeci de bomboniere, globuri şi vaze, aşa cum a făcut-o şi la ediţiile anterioare. Artiştii Radu Bercea şi Ovidiu Ambrozie Bortă-BOA au donat mai multe tablouri Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, tablouri care au fost cumpărate într-un timp foarte scurt de către câţiva iubitori de artă, oameni care ştiau că banii vor ajunge la cazul umanitar ales de „Monitorul de Suceava”. De asemenea, Iuliana Mihai (Handmade By Julia) a donat mai multe obiecte handmade pentru Crăciun, obiecte care s-au cumpărat foarte repede, iar banii au ajuns la „Licuricii Fericiţi”.

Au mai făcut donaţii în cadrul Galei „Top 10 Suceveni” artista Laura Olteanu, care a donat pentru proiectul comunitar al Asociaţiei „Licuricii Fericiţi” 2.000 de lei, Rotary Bucovina Suceava, care a donat 1.000 de lei, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, laureat al Galei „Top 10 Suceveni” 2019, care şi-a donat premiul în valoare de 1.000 de lei şi a mai donat încă 1.000 de lei pentru „Licurici”. De asemenea, primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, şi omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, laureaţi ai Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, şi-au donat premiile în valoare de 1.000 de lei pentru sprijinirea „Centrului comunitar pentru persoane vulnerabile” din Câmpulung Moldovenesc, iniţiat de „Licuricii Fericiţi”.

Licitaţii

În cadrul Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, au avut loc mai multe licitaţii. Tricoul naţionalei de fotbal a României, cu autografele jucătorilor, + Tricoul echipei „Viitorul”, cu autograful lui Gheorghe Hagi, s-au vândut la licitaţie cu 3.500 de lei. Preţul de pornire a licitaţiei a fost de 1.000 de lei. La cea de-a doua licitaţie au fost scoase la vânzare o rachetă şi minge de tenis, fiecare cu autograful lui Ilie Năstase, şi o rachetă şi minge de tenis, fiecare cu autograful lui Ion Țiriac. Preţul de pornire a licitaţiei a fost de 1.200 de lei, dar, în final, rachetele au fost cumpărate cu 3.500 de lei. Tabloul „Serenitate”, donat de Elena David, a plecat cu un preţ de 600 de lei şi a ajuns să fie vândut cu 2.500 de lei. De asemenea, lucrarea „Valea Bârgaielor”, de Radu Bercea, un diptic (două picturi ce pot fi expuse separat, dar şi alăturate) pictat în acrilic, pe pânză, s-a vândut în cadrul licitaţiei cu 2.500 de lei, după ce preţul de pornire a fost de 800 de lei. În cadrul licitaţiilor au fost vândute şi două cămăşi ţărăneşti şi o mască ornamentală, împreună formând un atractiv „Colţ de Bucovina". Cele trei obiecte au fost vândute cu 2.200 de lei. Preţul de pornire a licitaţiei a fost de 650 de lei.

„Biblia familiei”, în limba engleză, din anul 1860, donată de Vasile Bolohan, laureat al Galei „Top 10 Suceveni” 2019, s-a vândut la licitaţie cu 4.000 de lei. Preţ de pornire licitaţie: 1.000 de lei.

Colecţia „Şcoala ardeleană”, patru volume legate în piele, cu preţ de pornire a licitaţiei de 2.000 lei, a fost vândută cu 3.000 de lei. Cele patru volume au fost tipărite de Academia Română, împreună cu Primăria Dumbrăveni, şi au fost donate de Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni. La ultima licitaţie a galei au fost vândute trei albume rare „Mihai Eminescu”. Setul de albume dedicat lui Mihai Eminescu este o raritate, în ansamblu, dar şi în privinţa fiecărei lucrări. Preţul de pornire a fost de 2.000 de lei, iar, la final, au fost vândute cu 3.000 de lei.

Centrul „Licuricilor”

Cu ceva timp în urmă, o mână de voluntari din Câmpulung Moldovenesc, membrii Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”, s-au hotărât să transforme clădirea unui fost spital pentru copii, nefolosit după anii ‘90, care nu mai are acum nici curent electric, nici utilităţi, într-un centru comunitar care să ofere servicii sociale integrate pentru persoane defavorizate. În primul rând este vorba de servicii educaţionale de tip after şi before school care ar contribui, semnificativ, la reducerea abandonului şcolar şi susţinerea constantă a copiilor nevoiaşi, dar şi servicii sociale pentru bătrânii singuri, abandonaţi de propriile familii, oameni care abia se descurcă să supravieţuiască de la o zi la alta.

Astfel, Asociaţia „Licuricii Fericiţi”, a cărei preşedintă este învăţătoarea Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, laureată a Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, a gândit recompartimentarea spaţiului astfel încât aceeaşi sală (cu dotări modulare) să poată fi transformată din sală de studiu în sală de mese, cinema sau sală de spectacole. Holul generos l-au gândit ca un spaţiu de joacă, recreere, lectură, dezvoltarea abilităţilor şi a deprinderilor practice. Nu puteau lipsi vestiarele, un cabinet medical multidisciplinar, un cabinet de logopedie şi terapii cognitive, o sală de gimnastică şi recuperare fizică, bucătărie, suficiente grupuri sanitare complete, dar şi două spaţii cu cazare ocazională pentru situaţii de urgenţă (abuzuri, abandon, pierderea locuinţei), spaţii de depozitare şi o sală de şedinţe. Firma Altfel Design a făcut proiectul pentru centrul comunitar pro bono şi s-a oferit să sprijine, logistic, pe tot parcursul proiectului, echipa „Licuricii Fericiţi”. Voluntarii asociaţiei au obţinut deja de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale acreditarea pe perioadă nedeterminată ca furnizor de servicii sociale.

Însă iniţiatorii proiectului au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, de sprijinul oamenilor care cred în acest proiect şi vor să le fie alături. Participanţii la Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, au venit în sprijinul acestui proiect prin achiziţionarea de obiecte scoase la licitaţie şi prin donaţii în timpul evenimentului. Cei care vor în continuare să sprijine acest proiect atât de necesar copiilor nevoiaşi şi bătrânilor singuri din Câmpulung Moldovenesc, pot să facă donaţii în conturile Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”: Cont lei: RO46BTRLRONCRT0379547801, Cont euro: RO93BTRLEURCRT0379547801 PayPal: licuricii.fericiti@gmail.com Asociaţia ,,Licuricii Fericiţi".