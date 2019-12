Perseverenţă

Un bărbat de 26 de ani din Câmpulung Moldovenesc a ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore şi este cercetat în continuare sub control judiciar, după ce a fost depistat conducând autoturismul sub influenţa alcoolului de două ori în ultimele două săptămâni. El este cercetat pentru comiterea a două infracţiuni, în cadrul unui dosar penal deschis pe numele său.

Incidentul care i-a adus numai probleme lui Constantin Maleş s-a petrecut în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, când în jurul orei 00.40 poliţiştii din Câmpulung Moldovenesc au oprit pe Calea Bucovinei din localitate autoturismul VW Golf condus de acesta. În urma testării alcooscopice, poliţiştii au constatat că acesta avea o concentraţie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital pentru recoltarea unor probe de sânge. Verificările făcute în baza de date a poliţiei au arătat faptul că în urmă cu două săptămâni, mai exact pe data de 1 decembrie, Maleş a mai fost oprit în trafic pentru control şi a fost depistat conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, având de atunci permisul de conducere suspendat. De această dată, pe numele său a fost întocmit un nou dosar penal, pentru comiterea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”. Având în vedere modul în care bărbatul a perseverat în comiterea infracţiunilor, pe numele său a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, el fiind introdus în cursul aceleiaşi nopţi în arestul IPJ Suceava. În cursul zilei care a urmat, bărbatul de 26 de ani a fost audiat de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, care au luat faţă de acesta măsura cercetării în continuare sub control judiciar.