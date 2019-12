Acțiune

Echipaje numeroase de poliție, inclusiv luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Suceava, au pus în aplicare, joi, 5 mandate de percheziție domiciliare, în comunitatea de romi din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, fiind căutați trei tineri despre care există date că au tâlhărit în casă o femeie în vârstă de 90 de ani.

Polițiștii Serviciului Investigații Criminale și ai Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului, cu sprijinul Brigăzii Operațiuni Speciale și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, i-au găsit pe cei trei suspecți pe care îi căutau, ridicându-i în primă fază pentru audieri.

Iosif Solomon, în vârstă de 24 de ani, Elvis Covaci, de 22 de ani și Ciprian C., de 15 ani, sunt acuzați că, în noaptea de 22 spre 23 noiembrie, au intrat în casa unei localnice în vârstă de 90 de ani. Autorii au sustras din casa femeii suma de 1.500 de lei și un telefon mobil vechi, comițând și acte de violență asupra victimei.

Cei trei au recunoscut că au participat la comiterea faptei. Toți trei, inclusiv minorul, au fost reținuți în arestul poliției județene, pentru 24 de ore.

Iosif Solomon, în vârstă de 24 de ani, este individul care le-a dat până acum cele mai multe bătăi de cap polițiștilor de la Păltinoasa. El este inculpat pentru încă două fapte de furt, două tâlhării, o tentativă de furt, o distrugere. De asemenea, a mai fost acuzat de un pădurar de ultraj.

Iosif Solomon este unul dintre cei care au comis furturi încă din luna ianuarie a acestui an în satul Capu Codrului.

În marea majoritate victimele au fost persoane vârstnice, care locuiesc singure, ceea ce face faptele şi mai grave. Autorii le-au furat victimelor bunuri pe care le-au găsit prin anexe, însă, mai grav, au pătruns și în case. Așa s-a ajuns și la tâlhării.

Iosif Solomon a fost reţinut în arest o scurtă perioadă pentru o parte din fapte, după care a fost plasat sub control judiciar. La un moment dat, în vara acestui an, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a solicitat înlocuirea controlului judiciar cu măsura arestului preventiv, pentru încălcarea obligaţiilor. Judecătoria Gura Humorului a admis propunerea, însă Tribunalul Suceava a respins-o, astfel că individul a rămas în libertate. De altfel, Tribunalul Suceava a respins două propuneri de arestare a acestuia. În noile condiții, pus sub acuzare pentru o nouă tâlhărie, este de așteptat ca de această dată individul să nu mai scape atât de ușor.