Opinie

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan şi-a exprimat convingerea că actualul Guvern va reuşi să redreseze corabia numită România. În acest sens, el a oferit şi exemple concrete.

„Într-o singură zi, am reuşit să îndreptăm trei măsuri toxice luate de PSD împotriva românilor. Am eliminat recursul compensatoriu, adică acea măsură luată de Dragnea şi Dăncilă prin care zeci de mii de condamnaţi periculoşi au fost eliberaţi înainte de termen, generând o stare totală de teamă şi nesiguranţă în rândul cetăţeanului român. Am eliminat toxica acciză la carburanţi, cea care ne-a distrus tuturor puterea de cumpărare şi care a făcut mai ieftine produsele de import decât cele româneşti. Am abrogat, de asemenea, supraimpozitarea contractelor de muncă cu timp parţial, pentru a da şansa tinerilor să se angajeze mai uşor şi fiecare să plătească numai în funcţie de cât munceşte. Ultimele două măsuri vor reprezenta o gură de oxigen pentru întreprinderile româneşti, care au fost sugrumate de PSD prin taxe şi birocraţie absurdă”, a arătat Ioan Balan.

Parlamentarul sucevean a mai precizat că PNL nu se va opri aici, iar în perioada următoare vor fi luate şi alte măsuri de interes naţional.

„PNL, alături de Guvernul Orban, îşi va asuma un nou plan curajos, jucând cu mandatul pe masă îndreptarea altor erori ale guvernărilor PSD. Astfel, pentru a reda Parlamentului prestigiul cuvenit, Guvernul îşi va angaja răspunderea pe noi măsuri legislative reparatorii: eliminarea măsurilor antieconomice şi antiromâneşti prevăzute în Ordonanţa Lăcomiei PSD, asigurarea transportului gratuit pentru elevi şi deblocarea sistemului de justiţie. Urmează, apoi, adoptarea, înainte de 1 ianuarie, a unui nou buget de stat, astfel încât toţi agenţii economici să cunoască parametri de dezvoltare pentru anul viitor. Susţin cu toată forţa demersurile Guvernului Orban, prin care reuşim să salvăm România de la o catastrofă economică şi socială”, a mai spus Ioan Balan.