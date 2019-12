Umanitar

În apropierea sărbătorii Naşterii Domnului, preoţii din Protopopiatul Fălticeni continuă activităţile cu caracter social – filantropic. Printr-un efort comun al tuturor preoţilor parohi din Protopopiatul Fălticeni s-a reuşit achiziţionarea şi unui număr de 70 de perechi de ghete noi, care au ajuns la copii din familii cu posibilităţi materiale reduse, care au nevoie de încălţăminte specifică anotimpului friguros, majoritatea provenind din sate unde distanţele care trebuie parcurse până la şcoală sunt mari şi mijloace de transport mai rare.

Aşa cum am aflat de la preotul Georgian Rotar, obiectivul acestei campanii intitulate “Moş Nicolae aduce ghetuţe la copiii cuminţi” a fost atins după ce au fost distribuite cele 70 de perechi de ghetuţe, la care s-au adăugat şi şosete groase, iar acolo unde a fost cazul, în special la familii numeroase, prin purtarea de grijă a Înalt Preasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, copiii au primit şi îmbrăcăminte de iarnă.

O parte dintre pachete au fost predate în ajun de Moş Nicolae la sediul Protoieriei Fălticeni, de către părintele protoiereu Adrian Dulgheriu, ceilalţi beneficiari ai acestei acţiuni de binefacere primind pachetele în această săptămână de la părinţii lor duhovniceşti.

“În tradiţia creştină, Sfântul Ierarh Nicolae este cel care face daruri, iar noi, preoţii din Protopopiatul Fălticeni, am făcut daruri din toată inima copiiilor care au cea mai mare nevoie de ajutor. Am oferit 70 de perechi de ghetuţe cu câte un set de ciorăpei. Aducem mulţumire în mod deosebit Înalt Preasfinţitului Părinte Pimen, care ni s-a alăturat şi a sprijinit această campanie cu daruri de haine care au fost împărţite la copiii din zona Fălticeni. Sfântul Ierarh Nicolae ne-a bucurat pe noi, preoţii, şi mai ales pe copii pentru că am reuşit să facem această faptă, ajutând cu încălţări copii nevoiaşi, pentru a trece cu bine de sezonul rece”, a precizat părintele protoiereu Adrian Dulgheriu.

Copii care au primit daruri sunt din parohiile: Herla, Slatina, Sliştea Nouă – Dolhasca, Gulia, Leucuşeşti, Pleşeşti, Sfinţii Mucenici Mercurie şi Ecaterina şi Sfinţii Apostoli din Rădăşeni, Boura, Forăşti, Sfinţii Împăraţi – Lămăşeni, Sasca Nouă, Basarabi, Preuteşti, Sfânta Cuvioasă Parascheva – Baia, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – Boroaia şi Pogorârea Sfântului Duh – Bogdăneşti, iar activitatea s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

În luna cadourilor vor continua astfel de acţiuni de binefacere la aşezămintele sociale, cât şi la bolnavii internaţi la Spitalul Municipal din Fălticeni.