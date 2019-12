Individ periculos

Individul care a atacat cele două farmaciste care erau de serviciu, luni seară, la farmacia Catena din centrul Sucevei a fost prins de echipajele de poliție mobilizate în aceeași seară, aproximativ două ore mai târziu, într-o sală de jocuri situată din incinta E-Gros Suceava. Polițiștii și-au luat măsuri de precauție la acțiunea de prindere, știind că au de a face cu un individ înarmat cu un cuțit și foarte agresiv. Aceștia au intervenit în forță și l-au încătușat pe Cristian Tumurug, în vârstă de 33 de ani, cu domiciliul în Broșteni, care a opus rezistență.

Angajatele unei alte farmacii au închis ușa de frica aceluiași individ

Luni după-amiază, angajatele de la cel puțin două farmacii din zona centrală a Sucevei au observat că un tânăr cu comportament dubios, agitat, se plimbă prin dreptul unităților și intră în interior, unde întreabă de medicamente psihotrope care nu pot fi eliberate decât cu rețete speciale. De altfel, la una din farmacii, angajatele s-au speriat atât de tare încât, seara, deși mai aveau program, au închis ușa și au vândut medicamente doar pe un geam, cum se practică în cazul programului de noapte.

Cum s-a petrecut atacul și cum a reacționat individul când un martor a blocat ușa de la ieșire

În jurul orei 19.20, atacatorul a intrat în farmacia Catena, de peste drum de Profi, pe pietonala centrală. El mai intrase o dată în această farmacie, întrebând de medicamentele cu efect psihotrop. După cum se vede și pe imaginile de pe camerele de supraveghere, la ora jafului, individul a intrat în farmacie când în interior erau doar cele două angajate. A scos un cuțit și s-a îndreptat spre una din ele, amenințând-o cu moartea. Individul a tras-o pe farmacistă spre sertarul cu bani. Amenințând-o și pe cea de-a doua angajată, bărbatul a solicitat să i se dea banii proveniți din încasări. El a luat din casa de marcat suma de 680 de lei, după care a încercat să părăsească farmacia. De bună credință, vrând să ajute, un bărbat care se afla în exteriorul farmaciei a blocat ușa, pentru a nu-l lăsa pe individ să scape. Atacatorul s-a lovit violent de ușă, după care a revenit lângă una din farmaciste și a amenințat-o din nou cu cuțitul. Disperată, femeia i-a făcut semn celui de afară să îl lase se plece, fiindu-i frică pentru viața sa. A fost momentul în care individul a ieșit pe ușa farmaciei și a fugit.

Expertiză psihiatrică pentru a se stabili dacă tânărul are discernământ

Prezența tânărului cu comportament dubios în zona centrală a fost observată de mai multe persoane, astfel că după atac la urechile polițiștilor judiciariști au ajuns imediat informații importante. Primul ofițer judiciarist a avut informația că individul s-a dus în stația de autobuz, de unde a plecat spre Burdujeni.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al poliției județene, a arătat că s-au constituit mai multe echipe de căutare a autorului și cercetare a evenimentului, formate din polițiști și jandarmi.

La 21.30, a urmat acțiunea de prindere a tânărului, la sala de jocuri unde se pregătea să „spargă” banii.

Suspectul a fost condus la sediul Poliției municipiului Suceava, unde a fost audiat și pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Încă de luni noapte, în urma probatoriului administrat în cauză, Poliția Municipiului Suceava – Biroul Investigații Criminale a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore a suspectului, în arestul poliției județene.

Tânărul nu are antecedente penale, așadar nu a mai comis infracțiuni, însă anchetatorii au dubii serioase asupra stării sale psihice. Acesta urmează să fie expertizat psihiatric în regim de urgență, pentru a se stabili dacă are discernământ. În funcție de acest rezultat, tânărul fie va fi internat la Psihiatrie, fie, dacă are discernământ, va fi solicitată arestarea sa preventivă.