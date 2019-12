Iniţiativă

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, face demersuri pentru accelerarea lucrărilor de construcţie a magistralei de gaz metan de la Pojorâta spre Vatra Dornei. Gheorghe Flutur a precizat că pentru aceasta, în cursul zilei de ieri, la Consiliul Judeţean Suceava a avut loc o întâlnire în prezenţa prefectului judeţului Suceava cu reprezentanţii Transgaz, cu privire la construcţia magistralei de gaz spre Vatra Dornei.

„Am dorit să fim informaţi despre stadiul elaborării actelor normative necesare pentru demararea lucrărilor magistralei de gaz metan, pe o distanţă de 27 de kilometri. Deşi în septembrie ni se spunea că Hotărârile de Guvern pentru scoaterea din circuitul forestier şi agricol a suprafeţelor de teren pe care urmează să fie construită magistrala sunt finalizate, în realitate lucrurile stau cu totul altfel”, a arătat Flutur. El a precizat că pentru scoaterea din circuitul forestier documentele sunt în verificare la Garda Forestieră Suceava, urmând a fi transmise la Ministerul Mediului, Departamentul Păduri, şi apoi începută procedura pentru emiterea Hotărârii de Guvern.

Şeful administraţiei judeţene a spus că pentru terenurile agricole pe unde urmează să treacă conducta, acestea trebuie scoase din circuitul agricol, APIA urmând să facă o situaţie cu privire la subvenţiile achitate pe aceste terenuri. „Aceste documente nu sunt încă finalizate, însă urmează ca Transgaz să obţină de la Ministerul Agriculturii un document de scoatere a terenurilor din circuitul agricol”, a precizat Flutur. El a subliniat că tot ieri a avut discuţii şi cu miniştrii Mediului şi Agriculturii pe care i-a rugat să grăbească procedurile.

„Reamintesc că Transgaz a scos la licitaţie lucrarea şi a fost desemnată câştigătoare o firmă din judeţul Mureş. De asemenea, am solicitat ministrului Economiei să includă în bugetul pentru anul 2020 fonduri pentru realizarea acestei investiţii. Am sperat că lucrurile sunt mai avansate după cum ne asigurau unii susţinători ai vechii guvernări, dar se dovedeşte că a fost doar o poveste. De asemenea, am dorit să informez opinia publică cu privire la stadiul real în care se găseşte acest proiect”, a declarat preşedintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a ţinut să asigure populaţia că se va implica pentru accelerarea procedurilor, astfel încât să fie recuperat timpul pierdut în finalizarea acestor lucrări.