Primarul din Vicovu de Sus, condamnat pentru un accident mortal produs acum mai bine de 10 ani

Sentință

Judecătoria Suceava a dat zilele trecute sentința în cazul unui accident mortal petrecut acum mai bine de zece ani de zile, în care inculpatul trimis în judecată este Gheorghe Schipor, actualul primar al orașului Vicovu de Sus. Judecătorii au stabilit o pedeapsă de 2 ani și 2 luni de închisoare, fără beneficiul suspendării condiționate.

Judecătorii au mai admis și acțiunile civile a patru părți civile din dosar, care au de primit fiecare între 18.750 de lei și 37.500 de lei.

Sentința a fost dată la prima instanță de judecată, astfel că poate fi atacată cu apel, fapt care se va petrece mai mult ca sigur.

Un dosar ieșit din comun, foarte vechi, pentru care a fost deja condamnat un alt șofer

Cazul acestui accident este unul cu totul ieşit din comun. Vorbim de un accident mortal petrecut tocmai în aprilie 2009. Iniţial, pentru acel accident mortal a fost trimis în judecată un alt şofer, care a fost de multă vreme şi condamnat. Rudele femeii moarte în accident, dar şi fostul viceprimar din Vicovu de Sus au contestat ordonanţele de clasare.

Ancheta a fost redeschisă de procurorii superiori, iar dosarul a trecut pe la mai mulţi procurori, pentru ca în cele din urmă să fie preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În cele din urmă, în vara anului trecut, inculpatul Gheorghe Schipor a fost trimis în judecată pentru ucidere în culpă.

Un accident violent, în care a murit o femeie de 59 de ani

Pe 4 aprilie 2009, Gheorghe Schipor circula la volanul unui Mercedes E Classe, pe E85, de la Rădăuţi spre Suceava. În apropiere de Dănila, Gheorghe Schipor a intrat în depăşirea unei Dacii Papuc, la volanul căreia se afla Aurel Cioată, în vârstă de 63 de ani, din Dorneşti. Conform variantei primarului, şoferul Daciei staţiona şi a virat brusc la stânga, ieşindu-i în faţă. A urmat un impact în urma căruia Dacia a fost proiectată în afara şoselei. Dacă şoferul a scăpat cu viaţă, Viorica Hubca, de 59 de ani, din Dorneşti, pasageră, a fost aruncată din Dacia Papuc şi a murit aproape instantaneu.

Şoferul Daciei în care se afla femeia, trimis în judecată şi condamnat cu suspendare

A urmat o anchetă în urma căreia s-a stabilit că şoferul Daciei se face vinovat de accident. Aurel Cioată a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă.

Acesta a fost condamnat la pedeapsa de 1 an de închisoare, suspendată condiţionat pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile. Sentinţa a rămas definitivă din luna martie 2014, şoferul fiind obligat, prin asigurător, şi la achitarea de daune materiale şi morale.

În cadrul aceleiaşi anchete a Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, celălalt şofer implicat în accident, respectiv primarul Gheorghe Schipor, a primit ordonanţă de clasare.

Plângeri, un martor surpriză şi o redeschidere a anchetei

Ancheta din cazul acestui accident avea să fie însă departe de un punct final.

Printre cei care au contestat această ordonanţă de clasare se numără fiii femeii care a murit, dar şi Gheorghe Cozorici, fost viceprimar la Vicovu de Sus, care ajunsese în relaţii foarte încordate cu Gheorghe Schipor.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a infirmat soluţia de scoatere de sub urmărire penală a învinuitului Gheorghe Schipor. Totodată, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a mai confirmat redeschiderea urmăririi penale faţă de Gheorghe Schipor, pentru infracţiunea de ucidere din culpă.

Asta se întâmpla în septembrie 2015. Au mai trecut apoi aproape trei ani de zile, până când redeschiderea anchetei a dus la trimiterea în judecată a lui Gheorghe Schipor, pentru accidentul din data de 4 aprilie 2009. Cum deja celălalt şofer a fost condamnat, Gheorghe Schipor este judecat doar pentru o parte din culpă.

Cel puţin prin prisma vechimii accidentului şi a faptului că a fost deja o persoană condamnată pentru acea tragedie, noua trimitere în judecată este cu totul ieşită din comun.

Un accident cu un mecanism de producere complicat

Accidentele precum cel din aprilie 2009 sunt în general complicate pentru anchetatori. Asta pentru că şoferul care intră în depăşire susţine că cel din faţă a virat brusc stânga, în faţa sa, în timp ce cel care a virat stânga declară că a semnalizat regulamentar, iar şoferul din spate a depăşit fără a se asigura. Mai ales pentru acea vreme, când încă nu erau multe camere de supraveghere şi nici camere video la bordul maşinilor, astfel de accidente sunt foarte greu de elucidat.

În cazul primarului din Vicovu de Sus, viteza cu care circula, stabilită în baza expertizelor, ar putea fi cheia anchetei.

Primarul se declară nevinovat şi aruncă semne de întrebare asupra vicelui martor

Contactat de reporterii Monitorului de Suceava la vremea trimiterii în judecată, primarul Gheorghe Schipor a spus că îşi menţine declaraţiile date imediat după accident, deoarece acela a fost adevărul.

„Eu veneam dinspre Rădăuţi spre Suceava şi am observat o maşină care staţiona. M-am angajat în depăşirea ei, dar şoferul, fără să semnalizeze, a virat la stânga. Nu am avut timp să evit maşina şi nici să frânez, am lovit-o în plin. Ce să-i faci, necazul te ajunge vrei, nu vrei”, a declarat Gheorghe Schipor, la puţin timp după tragedie.

El a mai precizat doar că fostul viceprimar Gheorghe Cozorici, „cu care sunt într-un litigiu continuu”, a dat declaraţii de martor la accident, după ani de zile.

Primul accident mortal pentru care primarul a fost condamnat definitiv

Marea problemă pentru Schipor este că acesta mai are la activ o condamnare pentru un accident mortal.

În aprilie 2009, când a fost implicat în accidentul mortal de la Dănila, primarul Gheorghe Schipor abia îşi recăpătase permisul de conducere, după ce fusese condamnat la un an de închisoare cu suspendare, tot pentru un accident rutier.

Pe 5 martie 2006, maşina condusă de Gheorghe Schipor, un Opel Vectra, a derapat şi a ajuns într-un arbore de pe marginea drumului european 85, în zona localităţii Pătrăuţi.

În urma impactului violent cu pomul, unul dintre pasageri, Constantin Breabăn, de 24 de ani, aflat pe bancheta din spate, a suferit mai multe leziuni care i-au provocat moartea.

Pentru ucidere din culpă, primarul din Vicovu de Sus a fost condamnat la un an cu suspendare şi permisul i-a fost anulat. Ulterior condamnării, Gheorghe Schipor a susţinut din nou examenul pentru obţinerea permisului auto şi a fost declarat admis.

Gheorghe Schipor se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată.