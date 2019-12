Grupul Holzindustrie Schweighofer, redenumit HS Timber Group

Nume nou

Grupul Holzindustrie Schweighofer, unul dintre liderii europeni în procesarea lemnului, care exportă în peste 70 de țăriproduse din lemn cu valoare adăugată mare, pentru industria mobilei și a construcțiilor, adoptă un nume și o imagine nouă printr-o schimbare simplă: Grupul Holzindustrie Schweighofer devine HS Timber Group. În plus, fabricile Grupului – cele trei fabrici de cherestea (Sebeș, Rădăuți, Reci) și fabrica de panouri din lemn masiv din România (Siret), împreună cu fabrica de cherestea din Germania (Kodersdorf) – vor funcționa sub numele de HS Timber Productions. Fabrica de panel din România (Comănești) va funcționa sub numele de HS Baco Panels.

Logica din spatele noului nume este foarte simplă – numele Grupului trebuie să fie ușor de înțeles, de pronunțat și de reținut pentru persoane de toate naționalitățile. HS Timber Group îndeplinește această cerință și a fost ales pentru a promova operațiunile internaționale ale companiei. „Timber“ înseamnă „material lemnos, cherestea” și este materia primă din care sunt prelucrate produsele de înaltă calitate ale Grupului, iar HS reprezintă acronimulnumelui original Holzindustrie Schweighofer și este legătura între vechiul nume și noul nume. Sloganul Perfection in Timber. (Perfecțiune în cherestea.) rămâne o parte integrantă a imaginii de marcă și simbolizează eforturile permanente ale Grupului de a oferi cele mai bune produse și servicii clienților, furnizorilor și partenerilor, precum și de a face progrese în fiecare zi.

Schimbarea numelui nu afectează structura managerială, a acționariatului, independența și structura organizațională a Grupului:HS Timber Groupși, prin urmare, filialele HS Timber Productions și HS Baco Panels vor rămâne sub umbrela Evergreen Private Foundation (fosta Schweighofer Private Foundation). Gerald Schweighofer se va implica în continuare la nivelul Grupului, va contribui cu expertiza și experiența sa în management și cu pasiunea sa pentru lemn. Angajamentul pe care Grupul și l-a asumat pentru un dialog deschis și transparent cu orice parte interesată este o prioritate de top și unul din principiile fundamentale ale companiei.

Schimbările pe care le presupune actualizarea numelui vor fi implementate în săptămânile următoare. Conducerea HS Timber Group consideră că valorile puternice ale unei companii cu o istorie îndelungată, combinate cu o imagine atractivă a brandului și cu un nume ușor de reținut, de înțeles și de pronunțat de către persoane de naționalități diferite, vor furniza o bază solidă pentru operațiunile internaționale.

HS Timber Group își are rădăcinile într-o afacere tradițională de familie din Austria cu o experiență de peste 400 de ani în domeniul prelucrării lemnului. Astăzi, Grupul este activ preponderent în industria lemnului, dar, de asemenea, în comerțul cu material lemnos și producerea energiei din surse regenerabile. Grupul deține trei fabrici de cherestea și două fabrici de panouri în România și o fabrică de cherestea în Germania. Cu aproape 3.200 de angajați, HS Timber Group este una dintre cele mai importante companii de prelucrare a lemnului din Europa. Produsele Grupului sunt vândute în peste 70 de țări din întreaga lume.