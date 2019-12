Dosar penal

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Şcheia, a ajuns în vizorul poliţiştilor după ce a provocat scandal în zona centrală a municipiului Suceava şi s-a urcat apoi la volanul unui autoturism, cu care a circulat prin oraş fără a avea permis de conducere valabil şi fiind sub influenţa alcoolului.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, duminică, în jurul orei 14.30, în centrul municipiului. Poliţiştii au fost înştiinţaţi la acea oră că un bărbat aflat sub influenţa alcoolului a perturbat ordinea şi liniştea publică în parcarea Mc Donald’s, după care a plecat la volanul unui autoturism marca Seat Alhambra. În urma verificărilor făcute, autoturismul a fost identificat în trafic pe strada Bistriţei din municipiu şi în urma solicitării sprijinului unui echipaj de poliţie rutieră, poliţiştii au reuşit să-l oprească pe bulevardul 1 Decembrie 1918. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 33 de ani, din comuna Şcheia, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus apoi la Spitalul Judeţean Suceava, pentru prelevarea de probe biologice de sânge care să stabilească alcoolemia. În urma verificărilor efectuare în baza de date s-a constatat că cel de la volan are permisul de conducere suspendat, fără drept de circulaţie. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.