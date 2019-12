Punctul care poate trata 100 de boli

PRO SĂNĂTATE

Punctul de acupunctură „Zu San Li” sau Stomac 36 a fost considerat de către Ma-Dan Yang, un doctor chinez celebru din secolul al XII-lea, unul dintre cele mai importante puncte de acupunctură ale corpului uman. Stimularea lui are un efect puternic de întinerire şi vindecare, întârziind procesul de îmbătrânire. În China, acest punct este cunoscut sub numele de „Punctul Longevităţii”, iar în Japonia sub numele de „Punctul celor 100 de boli”. În acest sens se spunea în vechime că „dacă este energie în meridianul stomacului, viaţa va fi lungă.” Specialiştii în qigong medical şi psihologie energetică recomandă pacienţilor să stimuleze acest punct, după vârsta de 30 de ani, pentru a dinamiza energia splinei, a stomacului şi a normaliza circulaţia sângelui în organism.

Stomac 36 este localizat sub rotula genunchiului. Pentru a-l găsi, acoperiţi-vă genunchiul (cel drept cu palma dreaptă). El este situat între sfârşitul degetului mic de la mână şi degetul inelar, sub forma unei adâncituri între oase. Multe detalii puteţi găsi pe www.mihaimoisoiu.ro la secţiunea qigong medical - puncte de acupunctură.

Doctorul chinez Li Dong Yuan, autorul celebrei lucrări medicale „Pi Wei Lun” („Discuţie asupra stomacului şi splinei”) vorbeşte şi el despre importanţa stimulării lui. Beneficii ce pot fi obţinute în urma stimulării acestui punct de acupunctură: echilibrarea funcţionării organelor care se află în jumătatea inferioară a corpului; controlează activitatea măduvei spinării în zonele responsabile de funcţionarea tractului gastrointestinal, organelor genitale, rinichilor şi glandelor suprarenale; creşte activitatea glandelor suprarenale; normalizează tensiunea arterială; echilibrează nivelul glucozei în sânge şi secreţia de insulină; elimină procesele inflamatorii de la nivelul întregului organism; reglează activitatea sistemului imunitar; îmbunătăţeşte digestia; creşte acuitatea vizuală, vindecă boli ale tractului gastrointestinal, creşte vitalitatea corpului, ajută în terapia depresiei şi la recuperarea organismului după boli cronice, creşte rezistenţa faţă de atacul factorilor patogeni externi, are un puternic efect antistres etc. Prin activarea „punctului celor 100 de boli” puteţi stimula activitatea glandelor suprarenale care acţionează ca un sistem de apărare principal al sănătăţii noastre. Aceste glande sunt cele care secretă adrenalină, hidrocortizon cât şi alţi hormoni în sânge. În concluzie, punctul stomac 36 poate fi utilizat pentru profilaxia bolilor produse prin atacul factorilor patogeni externi, prelungirea vieţii şi creşterea calităţii ei.

Acest punct poate fi stimulat prin presopunctură cu mişcări circulare timp de minim 5 minute pe fiecare picior. În fiecare dimineaţă între orele 7 şi 9 se masează în sensul acelor de ceasornic deoarece este intervalul de timp în care meridianul stomac este activat energetic la maxim, iar terapia realizată atunci ne poate mări imunitatea, poate normaliza activitatea organelor interne şi poate încetini procesul de îmbătrânire. Stimularea înainte de masa de amiază, realizată în sensul acelor de ceasornic, are ca scop îmbunătăţirea tonusului general al organismului, a memoriei, a sistemului cardiovascular şi digestiv. De asemenea, poate fi activat acest punct şi după masa de amiază, tot în sensul acelor de ceasornic, cu scopul de a elimina stresul, nervozitatea, iritabilitatea, durerile de cap şi pentru a trata insomnia. Acelaşi procedeu realizat cu minim două ore înainte de a adormi, de această dată în sensul invers al acelor de ceasornic, poate stimula metabolismul şi poate susţine eliminarea kilogramelor în plus.

În cadrul terapiei de grup, workshop-urilor şi taberelor organizate de noi în Grecia şi România, participanţii au avut ocazia să descopere şi alte beneficii suplimentare ce apar atunci când stimularea acestui punct este asociată cu diferite exerciţii de qigong medical şi psihologie energetică.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com