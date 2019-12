Sărbătoare

Ceremonialul religios şi militar organizat de autorităţi pentru a sărbători Ziua Naţională a României s-a bucurat, în acest an, de participarea unui număr foarte mare de oameni, printre care şi foarte mulţi copii. Primăria Suceava a împărţit participanţilor 3.000 de fulare tricolore şi steguleţe, iar preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a distribuit insigne cu tricolorul. De asemenea, mişcarea Uniunea pentru Bucovina a împărţit 1000 de baloane roşii, galbene şi albastre.

Deoarece judeţul Suceava nu are încă numit prefect, trupele au fost trecute în revistă, fără onor militar, de subprefectul Silvia Boliacu. Sărbătoarea a debutat cu o slujbă religioasă de aproximativ jumătate de oră, oficiată de ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor şi un sobor de preoţi. Apoi subprefectul a dat citire mesajului premierului Ludovic Orban, care a transmis că “sărbătorim în acest an Ziua Naţională a României cu împlinirea faptului că am reuşit să lăsăm în urmă, prin vot, ceea ce a frânat progresul pe care ni l-am dorit după căderea comunismului”. „Astăzi, la o distanţă în timp de 101 ani - în care soarta României nu a fost lipsită de suferinţă, în anii de război, în anii de comunism şi chiar şi în istoria foarte recentă - sărbătorim Ziua Naţională cu sentimentul adevăratei noastre eliberări şi cel al împlinirii unui nou vis al românilor. Avem acum şansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o ţară democratică, în care instituţiile statului să servească cetăţeanul, iar legea să fie aplicată pentru toţi, în mod egal. Este momentul să consolidăm cu adevărat România europeană, care să garanteze cetăţenilor săi drepturile şi libertăţile fundamentale şi în care să se regăsească toţi românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască. Să construim împreună un drum ireversibil al României către stabilitate socială şi economică, către prosperitate, în care cei care muncesc onest să se bucure de beneficiile muncii lor, iar antreprenorii să se simtă corect trataţi. Să dezvoltăm societatea românească pe principiile solide ale adevărului şi meritocraţiei, în care competenţa să fie recunoscută şi apreciată. Crezul meu, ca prim-ministru, este să nu irosim această şansă şi, ”prin noi înşine”, români din ţară sau din alte colţuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru toţi cetăţenii”, a transmis premierul României, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale.

Pe parcursul citirii mesajului premierului, Silvia Boliacu a fost filmată de soţul său, Constantin Boliacu.

„Trebuie să ne gândim ce e în sufletul celor din nordul Bucovinei şi din Basarabia, care au stat în România Mare doar 22 de ani”

Discursurile preşedintelui CJ, Gheorghe Flutur, şi primarului de Suceava, Ion Lungu, s-au axat pe semnificaţia Zilei Naţionale, au făcut apel la unitate între românii din ţară şi între cei din ţară şi cei din diaspora. Preşedintele Flutur i-a amintit şi pe fraţii români din Basarabia şi Bucovina de Nord şi nevoia de a fi împreună între graniţele Uniunii Europene.

Preşedintele CJ, Gheorghe Flutur, a apreciat numărul mare de suceveni care au venit la ceremonie. „Am avut sentimentul că este o lecţie de istorie, cu atâţia copii veniţi să vadă în direct Ziua Naţională. Şi vă felicit pe dumneavoastră, dragi părinţi, dar şi pe copilaşi pentru că nu e foarte cald afară, dar toată lumea e venită la acest eveniment. De aici începe patriotismul şi nevoia de patriotism”, a afirmat Flutur. Acesta a subliniat importanţa momentului unirii Bucovinei cu România pentru ca 1 decembrie să poată să se numească Zi Naţională.

„Dacă dăm timpul înapoi şi suntem bucuroşi şi mândri pentru ziua de azi, sunt convins că trebuie să ne gândim ce e în sufletul celor din nordul Bucovinei şi din Basarabia, care au stat în România Mare doar 22 de ani. De aceea, obligaţia noastră de frate este să nu fim egoişti şi să luptăm ca şi drumul lor să fie spre Uniunea Europeană, unde să ne întâlnim cu toţii”, a declarat preşedintele CJ.

La rândul său, primarul Ion Lungu a îndemnat sucevenii să privească spre viitor „cu încredere şi cu speranţă” şi să acorde respectul cuvenit înaintaşilor care au înfăptuit unirea, de la Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza, până la Ion C. Brătianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş şi Regele Ferdinand. Aceştia „ne-au lăsat o moştenire pe care noi trebuie s-o preţuim şi s-o predăm mai departe generaţiilor viitoare”, a spus primarul Ion Lungu.

După alocuţiuni a urmat depunerea de coroane la Troiţa de lângă Biserica Sfânta Înviere şi defilarea de trupe, maşini şi tehnică de luptă ale Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie şi SRI.

După paradă, maşinile şi echipamentele militare au fost expuse pe esplanada Casei Culturii şi pe strada Nicolae Bălcescu.

La ceremonia militară au fost trupe de la Batalionul 17 Vânători de Munte “Dragoş Vodă”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Bogdan Vodă”, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” din Fălticeni şi Colegiul Militar “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

De asemenea, alături de suceveni au fost majoritatea parlamentarilor de Suceava, lideri ai formaţiunilor politice şi şefi de instituţii.

De Ziua Naţională au mai avut loc un spectacol susţinut de Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu, un spectacol folcloric organizat de Primăria municipiului Suceava şi un concert al formaţiei Hara, la ora 19:00, toate pe esplanada Casei de Cultură Suceava.