Repercusiuni

Răzbunarea pusă la cale de câțiva șcheieni față de un minor care a comis furturi cu nemiluita s-a lăsat cu condamnări destul de grele în instanță, fapt previzibil având în vedere infracțiunile pentru care au fost puși sub acuzare cei doi agresori principali – lipsire de libertate și violare de domiciliu. Judecătoria Suceava a dat acum câteva zile sentința în acest caz. S-au dat pedepse de peste 3 ani de închisoare, din care una cu executare și una cu suspendare, iar fiecare dintre cei doi inculpați are de achitat și câte 2.000 de lei amendă penală.

Acum doi ani, în 2017, un minor în vârstă de 13 ani, Eduard S, cu domiciliul în Gura Humorului, dar aciuat de ani buni în comunitatea de romi de la Șcheia, era deja un hoț arhicunoscut, având peste o sută de dosare penale pentru furt, tentativă de furt sau distrugere. Pe acest fond, s-a ajuns la un episod care l-a transformat din hoț în victimă. Prins de mai mulți localnici după ce a spart o mașină, minorul a fugit și s-a ascuns în locuința în care stătea. Doi frați din localitate, și ei din comunitatea de romi, l-au scos pe acesta din casă, l-au băgat cu forța într-o mașină și dus într-o locuință. Aici, a rezultat din cercetări, minorul a fost lovit de Ilie Daniel Ferar, respectiv Dragoș Vasile Ferar. Cei doi au fost trimiși în judecată în acest dosar, pentru lipsirea de libertate în mod ilegal a minorului.

Conform sentinței Judecătoriei Suceava, din 20 noiembrie a.c., care poate fi atacată cu apel, Ilie Daniel Ferar a primit 3 ani de închisoare pentru lipsire de libertate și 2.000 de lei amendă penală, pentru violare de domiciliu. Problema acestui inculpat este că se afla în termenul de încercare pentru o pedeapsă de 8 luni de închisoare, pentru act sexual cu un minor. În urma contopirilor a rezultat că inculpatul trebuie să execute pedeapsa rezultantă a închisorii de 3 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare, la care adaugă pedeapsa amenzii penale de 2000 lei. Celălalt inculpat, Dragoș Vasile Ferar, a primit în mare aceleași pedepse, însă cum nu mai avea „cozi”, judecătorii au stabilit ca aplicarea pedepsei de 3 ani de închisoare și a amenzii de 2.000 de lei să fie suspendate, pe durata unui termen de încercare de 3 ani și 8 luni de zile.

Cei doi frați Ferar au fost judecați și pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, însă procesul a încetat, în urma retragerii plângerii prealabile.

Revenind la minorul sechestrat, care la vremea respectivă, în 2017, nu răspundea penal deoarece avea sub 14 ani, acesta a continuat să fure. Recent, în această lună, minorul a ajuns după gratii, în baza unui mandat de arestare preventivă emis de judecători pentru furturi multiple. Este vorba în special de furturi din locuințe și spargeri de mașini. Inculpatul minor Eduard S. are deja extrem de multe fapte de acest gen în spate, după cum am arătat mai sus. De altfel, așa se explică și de ce a fost arestat, având în vedere că este minor și are răspundere penală limitată.

Până la 14 ani, minorii nu au răspundere penală, iar până la 16 ani au răspundere penală limitată.