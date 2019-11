In memoriam

Tragica veste a morții consilierului local Bogdan Bicsi l-a șocat pe primarul Sucevei, Ion Lungu, care, cu o zi înainte, a stat mai mult la discuții cu cel alături de care a străbătut străzile Sucevei de nenumărate ori, cel mai recent în campania prezidențială abia încheiată.

La conferința de presă de miercuri dimineață edilul sucevean a solicitat să se țină un moment de reculegere pentru Bogdan Bicsi, cel care a fost consilier local și viceprimar al Sucevei. Corpul neînsuflețit al acestuia este depus la Capela Sf. Nicolae, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, de la ora 12.00, la Biserica Sf. Nicolae, de unde cortegiul funerar va pleca la Cimitirul Pacea.

„Viața este uneori nedreaptă, am fost marți la București, am aflat când eram pe drum, mă întorceam, am plâns când a căzut vestea...nu puteam să cred, mai ales că în seara de dinainte am stat de vorbă cu el. Dumnezeu să-l ierte!”, a precizat Lungu.

Ulterior, Ion Lungu a spus și câteva cuvinte despre cel care i-a fost coleg și colaborator apropiat:

„Bogdan Bicsi a fost o personalitate aparte, un politician tânăr, dar totuși vechi în politică, fiind activ încă din anii ‘90. Era un om cu principii, pe care le aplica și în politică. Nu era un <yes-man>, nu vota vreun proiect dacă avea alt punct de vedere.

Avea bunul-simț să spună de ce face așa. Era un om cu un deosebit simț al umorului. Foarte bine am colaborat cu el. Chiar cu o seară înainte am avut niște discuții cu el, a fost cu noi în toată această campanie electorală, era foarte optimist că vom câștiga din nou alegerile... Bogdan a fost un om 100% de dreapta. Condoleanțe familiei, suntem alături de ei!”

Unul dintre foştii viceprimari ai Sucevei în perioada 1992 – 1996, Bogdan Bicsi, a murit marţi după-amiază, la vârsta de 53 de ani.

Bogdan Bicsi s-a născut pe 16 februarie 1966, la Vatra Dornei, iar la vârsta de 26 de ani a fost ales viceprimar al municipiului Suceava, la vremea respectivă fiind cel mai tânăr viceprimar din ţară al unei localităţi urbane.