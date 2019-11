Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, ieri, alături de primarul din Comănești, Grigoraș Păstrăv, la începerea lucrărilor de asfaltare a unui drum din această comună. Gheorghe Flutur a precizat că lucrările sunt finanțate din fondurile proprii ale primăriei, el apreciind faptul că primarul Grigoraș Păstrăv a asfaltat aproape toate ulițele din această comună. „Mai mult, are în lucru și aducțiunea de apă și canalizare pentru locuitori, dar și un cămin cultural nou. Este un primar care merită tot sprijinul și are aprecierea mea pentru ce face în comuna Comănești. Zilele acestea asfaltează încă un drum și în satul Humoreni, iar Drumurile Județene au în vedere anul viitor asfaltarea unui drum tot la Humoreni, în zona în care trăiește comunitatea de romi”, a spus Gheorghe Flutur. El a ținut să precizeze că în condițiile în care vremea este favorabilă, atât Consiliul Județean Suceava, cât și mai multe primării continuă lucrările de asfaltare a mai multor drumuri. „A fost un an foarte bun pentru astfel de lucrări. Noi lucrăm și în momentul de față la drumul spre Rarău, pe Izvorul Alb, unde se toarnă zidul de sprijin și apărările de maluri, urmând ca în primăvară să asfaltăm cei opt kilometri până sus. De asemenea, se lucrează la drumul spre Codrii Seculari de la Slătioara, pentru că avem în vedere punerea în valoare a acestui monument UNESCO. Lucrăm în același timp și la montarea semnelor de circulație pe drumurile județene”, a spus președintele Consiliului Județean Suceava.

Gheorghe Flutur a declarat că anul acesta s-au finalizat mai multe lucrări importante de asfaltări de drumuri, el amintind de cel peste Puzdra, spre Broșteni, cel spre Panaci, dar și drumurile Pojorâta - Izvoarele Sucevei, Liteni – Roșcani, Straja – Brodina sau Bogdănești – Râșca. Flutur a spus că numai anul acesta au fost modernizați peste 150 de kilometri de drumuri județene.