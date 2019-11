După succesul din luna mai

Sucevenii sunt aşteptați în zilele de 3 şi 4 decembrie, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, la un spectacol folcloric de excepție, organizat de Alexandru Brădățan şi Mihaela Bârsan, la care biletele s-au vândut în timp record. După ce la sfârşitul lunii mai, spectacolul aniversar „Alexandru Brădățan şi invitații săi”, organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de viață şi 15 ani de cântec, a avut un mare succes, artistul şi organizatoarea de evenimente Mihaela Bârsan au promis publicului sucevean că vor reveni în decembrie cu două spectacole similare.

Evenimentul de pe 24 mai 2019 a fost primit foarte bine de public. În ziua în care au fost puse biletele în vânzare, acestea s-au epuizat în doar 4 ore. Imediat după grandiosul spectacol la care au participat membrii Orchestrei Naționale „Lăutarii” din Chişinău, maestrul Nicolae Botogros, actorul Alexandru Arşinel şi foarte mulți artişti din țară, Alexandu Brădățan a declara: „anul acesta, 2019, reprezintă mult pentru mine. Concertul din mai, de la Suceava, face parte dintre momentele cele mai importante din cariera mea de până acum, şi tocmai de aceea îmi doresc să continui”.

Prietenie, profesionalism

Organizatoarea evenimentului, Mihaela Bârsan, ne-a spus că a acceptat provocarea de a organiza spectacolul lui Alexandru Brădățan din două motive: „în primul rând din prietenie, şi apoi am avut convingerea că împreună putem face ceva extraordinar la Suceava, cum unii nici măcar nu îndrăzneau să viseze. Am mai spus-o şi o repet: Alexandru are un caracter foarte frumos (lucru rar întâlnit în lumea artistică). Firea lui deschisă, prietenoasă şi gata să ajute oricând cuceresc pe oricine. Cu toate că este foarte sociabil şi comunicativ, Alexandru este foarte selectiv cu cei pe care-i alege să-i fie cu adevărat aproape. Din acest motiv, spectacolul din mai a avut un succes fantastic la public, pentru că toți cei care s-au adunat pentru a-l sărbători pe Alexandru au făcut-o din toată inima şi nu din obligație. Publicul a simțit asta, iar ceea ce s-a întâmplat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava, pe 24 mai, a întrecut aşteptările tuturor, chiar şi pe ale noastre”.

Trei săli, sold out

Pentru că luna decembrie este luna care apropie cel mai mult oamenii, după cum a spus Alexandru Brădățan, artistul a ales zilele de 3 şi 4 decembrie, „zile de poveste la Suceava, două zile pline de emoție, cu invitați pe măsură, prieteni şi colegi, artişti iubiți de întreaga țară”.

„Povestea este cântecul de acasă, dar Mihaela Bârsan ştie foarte bine să pună în valoare fiecare invitat, prin prezentările deosebite pe care le face, vorbe din suflet care ajung la inima spectatorului. Prezentator şi organizator, Mihaela este persoana în care am avut încredere să realizez aceste spectacole şi iată că astăzi ne bucurăm de trei săli sold out (24 mai, 3 şi 4 decembrie). Nu vreau să dau nume de invitați, nici să dezvălui momentele pregătite pentru spectacolele din decembrie. Vă spun doar că va fi ceva cu totul aparte, aşa cum v-am obişnuit, alături de Orchestra <Lăutarii>şi maestrul Nicolae Botgros”, s-a destăinuit artistul.

La intrarea în sală, atât pe 3 decembrie, cât şi pe 4 decembrie, fiecare spectator va primi câte un album de colinde semnat de Alexandru Brădățan, pe care artistul l-a imprimat cu Casa de discuri Ana Sound România.

Idei îndrăznețe. Proiecte de succes

Mulțumită de evenimentele de succes pe care le organizează, Mihaela Bârsan ne-a spus că nu îşi găseşte cuvinte îndeajuns de meşteşugite care să poată cuprinde bucuria şi recunoştința pentru tot ceea ce a trăit în 2019 pe plan artistic, iar acest lucru o obligă să ducă lucrurile la următorul nivel, să continue cu proiecte din ce în ce în ce mai mari şi, de ce nu, „să transform Suceava în capitala folclorului românesc”. A demonstrat deja că este posibil acest lucru şi, cu acest prilej, le mulțumeşte tuturor celor care au încurajat-o, i-au susținut inițiativele de-a lungul celor 10 ani de activitate artistică şi au sprijinit-o să dea viață unor idei îndrăznețe, „după părerea unora prea îndrăznețe pentru Suceava”.

Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, s-a făcut remarcată în ultimii ani şi în calitate de prezentator şi organizator de spectacole folclorice de înaltă ținută: Spectacolul aniversar George Sîrbu - 80” (aprilie 2017), spectacolul de lansare de album Angelica Flutur – Pe Obcini în Bucovina (noiembrie 2019 ) şi foarte multe festivaluri de profil în diferite localități din județul Suceava şi nu numai.

Pe 30 noiembrie, Mihaela Bârsan va prezenta, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Botoşani, spectacolul de deschidere a stagiunii 2019-2020 a Orchestrei Rapsozii Botoşanilor, activitate organizată sub egida Consiliului Județean Botoşani.