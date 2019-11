Recunoaștere

Proinstareța Mănăstirii Voroneț, Stavrofora Irina Pîntescu, a primit, marţi, o diplomă de excelență din partea prefectului județului Suceava, Mirela Adomnicăi, și a Instituției Prefectului. Ceremonia a avut loc în ședința Colegiului Prefectural, în prezența mai multor șefi de instituții sucevene. Prefectul Mirela Adomnicăi a subliniat faptul că întâia stareță a Sfintei Mănăstiri Voroneț este un model de slujire și dăruire, un exemplu de smerenie și demnitate. „Seriozitatea, hărnicia, dar și simțul practic cu care maica Irina Pântescu și-a împlinit ascultările, timp de un deceniu și mai bine, în perioada 1950-1972 la Mănăstirea Golia și aproape două decenii, între 1972 și 1991, la Mănăstirea Vatra Moldoviței, precum și după căderea regimului comunist, după decembrie 1989, l-au determinat pe Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților ÎPS Pimen să o numească în demnitatea de stareță a Mănăstirii Voroneț, ctitoria Binecredinciosului Ștefan cel Mare și Sfânt”, a spus Mirela Adomnicăi.

După primirea distincției, Stavrofora Irina Pîntescu a mulțumit pentru această medalie, ea făcând un apel la unitate către toți românii. „Dumnezeu ne-a dat acest pământ binecuvântat. Avem această țară binecuvântată de Dumnezeu, dar și vitregită, și în trecut și astăzi. Nu au reușit hordele barbare să ne desființeze, turcii, nemții, rușii, nici comunismul, însă astăzi este această discrepanță între oameni. Se urăsc oamenii. De ce? De ce să-l urăști pe unul că are o credință și altul are altă credință, că unul are un țel și altul are alt țel. Nu. Trebuie să ne unim aceste țeluri, aceste energii bune pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru că trebuie să construim în continuare această țară”, a spus maica Irina Pântescu. Ea a mai transmis că românii trebuie să urmeze exemplul înaintașilor, care s-au luptat pentru această țară. „Să căutăm să ne iubim unii pe alții, făcând abstracție de ce concepții are unul sau altul. Atunci când se schimbă o orânduire nu dărâmăm ceea ce au început ceilalţi. Dacă este bun continuăm, dacă temelia respectivă nu este de ajuns de consolidată o consolidăm și mergem în continuare. Numai așa vom putea să mergem spre progres, spre unitate și spre o unire între noi, între români și nu spre o dihonie”, a adăugat Stavrofora Irina Pîntescu în final.

Stavrofora Irina Pântescu s-a născut pe 28 septembrie 1932, în satul Goruni, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi.