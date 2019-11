Schimb de experiență

În săptămâna 18-22 noiembrie 2019, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a fost gazda activităților de învățare și atelierelor organizate în cadrul proiectului Erasmus Plus de schimb interșcolar K229 cu titlul “Maths is all around”. Coordonatorul acestui proiect este liceul Ogolnoksztalcace im. Noblistow Polskich, Rydułtowy din Polonia, iar partenerii sunt: Chastna profilirana gimnazia s chuzhdoezikovo obuchenie Chelopech din Bulgaria, 3rd Lyceum of Veria din Grecia și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava din România.

Proiectul se va derula între anii școlari 2019-2021 și are ca obiectiv principal creșterea motivației elevilor pentru studiul matematicii și înțelegerea importanței acesteia în viața de zi cu zi prin aplicarea noțiunilor matematice interdisciplinar.

Coordonatoarea proiectului, profesor Violeta Iacentiuc, a declarat că „la activitatea de învățare din municipiul Suceava au participat 25 de reprezentanți ai celor 3 licee din Polonia, Grecia, Bulgaria și 20 de elevi și profesori ai școlii gazdă. În prima zi au fost organizate activități/jocuri nonformale de icebreaking și team building, care au adus buna dispoziție și au condus la cunoașterea participanților”.

Au urmat ateliere despre aplicarea matematicii în cadrul geografiei, chimiei, fizicii, TIC, dar și sesiuni de matematică distractivă. O competiție de matematică a fost organizată, cuprinzând trei părți: prima - un quizz Kahoot, a doua parte - un test scris - iar ultima - un set de probleme distractive. Elevii au lucrat în echipe de câte doi, punctajul fiecărei echipe contribuind la punctajul final pe țări. Elevii oaspeți s-au descurcat foarte bine, pe primul loc situându-se echipa din Bulgaria, urmată de Grecia și Polonia. Trebuie menționată și vizita de studiu la Universitate și la Planetariu. Elevii și profesorii au asistat la prezentări ale cercetătorilor de la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, au vizitat laboratoarele și au avut parte de o demonstrație însoțită de muzică a bobinei Tesla. S-a organizat și o excursie cu tema „Matematica în cultură și arhitectură”, vizitându-se atelierul de ceramică neagră de la Marginea, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Moldovița și Mănăstirea Voroneț. „Considerăm că activitatea de învățare a fost centrată pe obiectivele proiectului, conducând atât la conștientizarea importanței matematicii în viața de zi cu zi, cât și la îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză ale elevilor și profesorilor, la realizarea unui real schimb de bune practici între școlile partenere”, a completat profesor Violeta Iacentiuc.