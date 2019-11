Portugalia

Un grup format din elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Rădăuți a participat recent la prima mobilitate a proiectului Erasmus+ „ Growing up with Values from Storytelling” în Portugalia, la școala Edifacoop din Braga. De-a lungul unei săptămâni programul a fost bogat și diversificat, bazat pe tema proiectului ce lucrează la valorile universale prin literatura pentru copii. Elevii au participat la jocuri despre valori, au urmărit o dramatizare a poveștii „The little black sheep”, au avut un atelier despre ajutorul reciproc și au dezvăluit valori asociate clădirilor istorice din centrul orașului Braga. În călătoria la Porto, poveștile au fost în centrul atenției, nu numai în timpul atelierului de legare manuală a propriilor cărticele la National Print Museum, ci și în timpul vizitei la World of Discoveries, unde au aflat despre aventura explorărilor portugheze. Contactul cu familiile elevilor școlii Edifacoop le-a permis o mai bună înțelegere a culturii, a gastronomiei și a valorilor familiei portugheze. Această experiență a fost accentuată cu vizitele culturale în centrul istoric al orașului Braga, Bom Jesus do Monte, sanctuarul Sameiro, centrul orașului Porto și o cină tradițională oferită de școala gazdă. Pentru a implica membrii școlilor partenere care nu au fost în mobilitatea din Portugalia, a avut loc o conferință video comună pe platforma eTwinning în care toate țările au prezentat un cântec sau un dans tradițional.

Au participat elevi și profesori din Bulgaria, Grecia, Portugalia și Turcia

În ultima zi, școala portugheză a livrat școlii bulgare, responsabilă de următoarea mobilitate în luna martie, o țesătură brodată specifică regiunii Minho cu numele proiectului, pentru că se intenționează ca fiecare țară să atașeze țesăturii o altă broderie specifică zonei, pentru a obține la sfârșit un întreg. La evenimentul de la Braga au participat nouă profesori și 16 elevi din școlile partenere din Bulgaria, Grecia, Portugalia și Turcia. România a fost reprezentată de înv. Diana Moisoc, coordonatorul proiectului, înv. Mihaela Nistor, prof. Andreea Schipor și cinci elevi din clasa a III-a, mai exact, Beatrice Bîzgan, Nadia Martinescu, Maria Muscă, Matei Răduț și Alexandra Văcărean.