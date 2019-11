Scrutin

Preşedintele României, Klaus Iohannis, şi PNL Suceava au câştigat detaşat alegerile din judeţul Suceava. Potrivit numărătorii paralele a liberalilor suceveni, Klaus Iohannis a obţinut 61,38% (163.283 de voturi), în timp ce candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a înregistrat un rezultat de 38,62%, adică 102.729 de voturi. Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat duminică noapte că liberalii au câştigat alegerile prezidenţiale în 93 din cele 114 localităţi ale judeţului.

Flutur a evidenţiat victoria obţinută la Fălticeni, unde Klaus Iohannis şi PNL au obţinut 53,16% din voturi. „Am câştigat în plus faţă de primul tur circa 61.000 de voturi. Klaus Iohannis a câştigat 93 de localităţi din judeţul Suceava şi PSD în 21 de localităţi. Asta e important să se ştie. Printre marile surprize pe care vreau să le anunţ este câştigarea municipiului Fălticeni. O surpriză foarte mare”, a spus Flutur.

Pe primele locuri în judeţul Suceava ca procente pentru Klaus Iohannis s-au clasat Capu Câmpului - 83,86%, Mănăstirea Humorului – 81,37%, Sadova – 77,49% Cajvana – 76,81%, Ipoteşti – 76,03%, Moldoviţa - 75,80%, Rădăşeni – 75,49%, Păltinoasa – 75,22%, Vatra Moldoviţei – 73,59%, Cârlibaba – 73,53%, Horodnic de Sus – 73,47%, Vama – 72,41%, Dărmăneşti – 72,24% sau Adâncata – 72,08%.

Gheorghe Flutur a spus că PNL a câştigat alegerile în toate municipiile din judeţ. El a arătat că la oraşe, singurul pierdut a fost Solca, unde candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a obţinut cu un vot mai mult decât Klaus Iohannis. „Se poate observa că o figură foarte bună a făcut şi municipiul Suceava şi vreau să îi felicit, aproape 65%. Un scor foarte bun pentru Klaus Iohannis”, a declarat liderul PNL Suceava. El a menţionat că la alegerile de ieri se poate observa un progres mare, în judeţul Suceava, pentru Klaus Iohannis şi PNL faţă de primul tur. „Sigur mă uit în judeţele din Ardeal, unde Sibiul are 85%, 82% are Cluj. Îi felicit pe colegii noştri. Noi am lucrat în alte condiţii decât ei. Aici, în zona noastră, nu se pot compara lucrurile. Însă trebuie să recunoaştem. Judeţele care au avut un procent mare USR în primul tur au avut un avantaj pentru Klaus Iohannis acum. Noi nu am avut USR, am avut un PSD relativ puternic. Cred că ne-am făcut datoria şi suntem la un scor absolut onorabil, pentru care le mulţumesc sucevenilor”, a declarat Gheorghe Flutur. Printre localităţile câştigate de PSD şi Viorica Dăncilă se numără Ciprian Porumbescu, Zamostea, Voitinel, Dolheşti, Drăguşeni, Forăşti, Slatina, Berchişeşti, Baia, Râşca, Crucea sau Cornu Luncii.