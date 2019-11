CJRAE

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) Suceava a găzduit luni, 18 noiembrie, seminarul ,,Educaţie pentru toleranţă”. La eveniment au participat 44 de profesori şi 15 studenţi din cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), specializarea Asistenţă socială, tema fiind educaţia pentru acceptare, pentru incluziune şcolară.

Profesorul consilier şcolar Maria Adriana Nichitean, de la CJRAE Suceava, a diseminat activităţile la care a participat împreună cu profesorii consilieri şcolari ai aceleiaşi instituţii, Delia Dascălu şi Narcisa Popa, în cadrul cursului ,,Reaching, teaching and keeping our learners: Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners” în perioada 3-9 noiembrie 2019, la Borgarnes, Islanda.

Potrivit acesteia, participarea la acest curs de dezvoltare profesională susţinut de formatorul Gudrun Petursdottir – InterCultural Iceland a fost posibilă în cadrul proiectului derulat de CJRAE Suceava ,,Building Inclusive and Democratic School Culture” - 2018-EY-PMIP-R2-0008.

Proiectul menţionat este finanţat prin Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene Mecanismul Financiar 2014-2021 – Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor din România - Runda 2.

„Este şcoala românească atât de incluzivă pe cât se declară? Este sănătos să-i învăţăm pe elevi, în spiritul toleranţei, că suntem egali? Sunt întrebări la care participanţii la eveniment au încercat să răspundă. Să-i înveţi pe elevi că sunt egali poate fi o greşeală semnificativă în direcţia dezvoltării lor viitoare. Nu suntem egali, tocmai pentru că suntem unici, deci diferiţi. Oricât de mult ne-am dori, nu suntem egali cu cei cu care interacţionăm. Drept urmare, direcţia în care am putea merge în educaţie este aceea de a-i educa pe elevi să înţeleagă că, în ciuda diferenţelor care există, se poate colabora în obţinerea unui scop comun, în direcţia dezvoltării fiecărui individ. Profesorul este cel care poate să mijlocească eficient această înţelegere. Cum? Promovând ideea de echitate şi nu pe cea de egalitate. Dacă predai acelaşi conţinut, folosind aceleaşi metode şi contexte pentru toţi elevii, în măsuri egale, fără să ţii cont de diferenţele de potenţial al acestora, cu siguranţă nu asiguri un mediu de învăţare echitabil”, a transmis Adriana Nichitean prin intermediul unui comunicat de presă.

Aceasta a mai arătat că punându-i mai des pe elevi să coopereze, să lucreze în grupuri mici, în care fiecare să-şi găsească locul conform competenţelor şi abilităţilor pe care le are, le sporeşti şansele de succes.

„Să predai astfel încât toţi elevii să-şi găsească locul în clasa ta poate fi o adevărată provocare. Poate însemna să lucrezi diferenţiat, să ai parte de rumoare atunci când elevii lucrează pe grupe, să ai parte de curiozitate sporită care să te pună uneori în dificultate, să ai mai puţine vârfuri la evaluările sumative, dar cu siguranţă şi să ai mult mai puţini elevi care nu reuşesc să obţină medie de trecere”, a mai completat Nichitean.

Participanţii la cursul structurat din Islanda îşi propun să realizeze, pe parcursul anului viitor, activităţi de formare şi ateliere de lucru cu profesori, părinţi şi elevi din şcolile din judeţul Suceava, astfel încât la finalul proiectului, trăgând linie, să poată concluziona că toţi participanţii la proiect vor contribui într-o măsură mai mare la construirea pas cu pas a unei culturi democratice şi incluzive a şcolii româneşti.

„Schimbarea poate porni de la fiecare dintre noi, cei care intrăm în clasele cu elevi, mai degrabă decât de sus, de la minister”, a conchis prof. consilier şcolar Maria Adriana Nichitean, de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţi Educaţională Suceava.